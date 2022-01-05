Dell XPS 13 Plus добавляет шумную (и неоднозначную) новую сенсорную панель: мы опробовали ее на выставке CES 2022

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Не секрет, что файл Dell XPS 13 Это один из лучших ноутбуков, которые я использую. За прошедшие годы в этот 13-дюймовый ноутбук были добавлены новые обновления и функции, при этом сохранив небольшой размер и достаточную мощность, чтобы быть вашим повседневным ноутбуком. И в Выставка CES 2022Мы знаем, что он получает повышение.

Dell представила более премиальную версию под названием XPS 13 Plus. Что делает его примечательным? Есть новый дизайн, который резко отличается от предыдущих версий, несколько новых опций для более мощных компонентов и некоторые очень интересные изменения дисплея и функциональных клавиш.

Дэн Акерман / CNET



Dell описывает его как «простой и современный», и он определенно прост. Нет заметной сенсорной панели, только кусок стекла вдоль передней части системы. Это не означает, что тачпад перемещается из одного конца в другой. Тачпад действительно работает от внешнего края одной клавиши Alt до внешнего края другой. Вам нужно будет развить мышечную память, чтобы точно чувствовать, где начать и где закончить. Я вижу, что это спорно или, по крайней мере, повсеместно непопулярно, но мне понравился чистый вид, когда я недавно имел возможность лично поиграть с одним из них незадолго до CES.

Клавиатура теперь проходит от края до края, а клавиши стали больше, почти касаясь друг друга. Dell называет этот стиль безрешетчатым, и он напоминает мне клавиатуру на Старый MacBook 12 дюймов.

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Что еще интереснее, так это то, что находится над клавиатурой — ряд новых емкостных функциональных клавиш. Правильно, вместо физических функциональных клавиш теперь есть панель с сенсорным управлением, которая может переключаться между клавишами Fn и клавишами управления мультимедиа. Если это немного похоже на Touch Bar, который не так популярен на MacBook, у вас есть пункт назначения.

Дэн Акерман / CNET



В свою защиту Dell заявляет, что эта версия имеет больше смысла, потому что она переключается только вперед и назад между двумя макетами, а не бесконечно меняет контекстные кнопки, как сенсорная панель. Это определенно выглядит круто, но я не уверен, что хотя бы пропустил бы физическую клавишу Esc.

Дисплей может быть оснащен OLED-дисплеем 4K и процессорами Intel мощностью 28 Вт по сравнению с процессорами мощностью 15 Вт на других ноутбуках XPS 13. Система имеет толщину 2,7 фунта (15,3 мм) и немного уступает толщине и весу за счет отказа от верхнего слоя стекла экрана, что, по словам Dell, не повлияет на жесткость. Мой единственный реальный недостаток этого впечатляющего внешнего вида заключается в том, что у него не будет веб-камеры 1080p HD.

XPS 13 Plus поступит в продажу этой весной по стартовой цене в 1199 долларов в США (что составляет около 885 фунтов стерлингов или 1655 австралийских долларов).