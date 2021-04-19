Tech

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan – Sakonji Urokodaki Trailer, скриншоты

19 апреля, 2021
Artem Sokolov

CyberConnect2 имеет издателя Aniplex и разработчика Грудь Новые скриншоты и скриншоты для Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan Представляем Саконджи Урокодаки, в которую можно играть в «Versus Mode».

Сакунджи Урукодаки – учитель, который обучает фехтовальщиков стать членами Корпуса Убийц Демонов у подножия горы Сагири. Он тренировал главного героя Танджеро Камадо. Как бывший водный клан, он сражается «дыханием воды» и может раскрыть ряд ветеранских навыков.

Внешний вид персонажа Саконджи был создан CyberConnect2 на основе внутриигровой 3D-модели:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan

Aniplex представленный ранее Гео ТомиокаИ Зеницу Агацума, Иноске ХашибираИ Танджиро Камадо и Нзоку Камадо.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan Планируется к выпуску на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam в 2021 году в Японии. Посмотрите семь минут игрового процесса в режиме Versus. Здесь.

Смотрите скриншоты ниже. Смотрите скриншоты в галерее.

Комментирующий подход

Комментарии приветствуются и приветствуются в Gematsu. Однако мы просим вас следовать простому набору рекомендаций:

  • Читать статью полностью Перед тем, как комментировать.
  • Оставайтесь в теме.
  • Комментариев от машины нет, Включая фишинг, фишинг или размещение сообщений.
  • Знайте, когда не комментировать. Если вас не волнует тема, не комментируйте.
  • Нет оскорбительных комментариев. Это включает в себя оскорбительным, угрожающим, порнографическим, вводящие в заблуждение или клеветнические содержание / язык, а также общее преследование и отдельные нападения.
  • Не клянчат порт.
  • Никаких консольных войн.
  • Используйте теги спойлера При публикации испорченного контента или контента NSFW (только без изображения обнаженного тела). Например: Уилл – это Леомон. Определите тематику контента за пределами портящих тегов.
  • Относитесь с уважением к другим комментаторам. Вам не обязательно ладить друг с другом, но вы должны вежливо обсудить. Если вы обнаружите, что комментатор не соблюдает этот простой этикет, не продолжайте разговор – просто сообщите об этом.
READ  Скоро WatchOS 7.4: две новые функции Apple Watch, которые понравятся людям

Gematsu оставляет за собой право изменять или удалять любые Комментарии без предварительного уведомления. Эта политика приостановки может быть изменена в любое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *