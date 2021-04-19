Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan – Sakonji Urokodaki Trailer, скриншоты

CyberConnect2 имеет издателя Aniplex и разработчика Грудь Новые скриншоты и скриншоты для Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan Представляем Саконджи Урокодаки, в которую можно играть в «Versus Mode».
Сакунджи Урукодаки – учитель, который обучает фехтовальщиков стать членами Корпуса Убийц Демонов у подножия горы Сагири. Он тренировал главного героя Танджеро Камадо. Как бывший водный клан, он сражается «дыханием воды» и может раскрыть ряд ветеранских навыков.
Внешний вид персонажа Саконджи был создан CyberConnect2 на основе внутриигровой 3D-модели:
Aniplex представленный ранее Гео ТомиокаИ Зеницу Агацума, Иноске ХашибираИ Танджиро Камадо и Нзоку Камадо.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan Планируется к выпуску на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam в 2021 году в Японии. Посмотрите семь минут игрового процесса в режиме Versus. Здесь.
Смотрите скриншоты ниже. Смотрите скриншоты в галерее.
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