Destiny 2 возвращает Кейда в DLC Final Shape

Кажется, смерть — это не конец для Кейда-6, любимого охотника за экзо. Судьба 2что он выразил Светляк И форт Звезда Натан Филлион. Bungie сообщила в среду на презентации Sony PlayStation, что Каэде каким-то образом вернется на следующий день. Кастрюля 2 расширение, окончательная форма.

Трейлер, показывающий, как Икора Рей, авангард Чернокнижников, разговаривает с Каэде — или призраком Каэде? — и сожалеет, что за последние несколько лет упустил некоторые очень важные дела судьбы. Выйти из Кейда Судьба 2 На дворе 2018 год, и, несмотря на его клятву, что Экзо не вернется, похоже, что он вернулся.

Bungie обещает раскрыть больше деталей в отдельном трейлере. 22 августа Bungie предоставит новые подробности о окончательная формачтобы стать финалом 10-летней саги Destiny Light & Darkness Saga.

У студии, принадлежащей PlayStation, есть еще одна важная тема для разговора: марафонявляется недавно представленным шутером, возрождением его гораздо более старой франшизы.

«Это чрезвычайно важное время для Bungie, поскольку мы продолжаем свое развитие в студию с несколькими играми», — сказал генеральный директор Bungie Пит Парсонс в пресс-релизе. «Более тридцати лет страсти к созданию отличных игр привели нас сюда и будут продвигать нас в будущее. У нас впереди огромный объем работы, в том числе продолжение создания марафон Команда разработки и поддержки Кастрюля на ближайшие годы. Вместе с нашими партнерами из PlayStation мы работаем над тем, чтобы воплотить в жизнь наше смелое видение Bungie как настоящей развлекательной компании, не забывая при этом о нашей основной миссии: создавать миры, вдохновляющие на дружбу».

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