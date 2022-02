Destiny 2: Miss Major Reveal — Сеттинг Королевы ведьм

снимок экрана : Бунджи / Котаку

Сегодня, после месяцев ожидания Судьба 2 Игроки, наконец, получили большое представление о Сезоне Потерянных, который стартует на следующей неделе. частица королева ведьм расширение. По крайней мере, это игроки, которые могут заставить новую сцену работать. Для других единственным способом поделиться важным моментом было посмотреть его на YouTube.

Lost Season, который начался в августе 2021 года, сегодня завершил свою последнюю миссию — изгнание нечистой силы. В нем игроки отправляются по Небесному мосту. Они видели, как собирают его по одной неделе за раз Чтобы защитить внутреннее святилище королевы Окен Мара Суф, когда она выполняла ритуал по очищению бога-червя, обитающего в королеве ведьм, Саватоне.

Это забавная маленькая задача с Большие ставки, большие вскрытия Против войск Улья, штурмующих советский дворец. Есть всего лишь одна проблема: В настоящее время установлено. Некоторые игроки не могут считать игру пройденной. Другие не могут заставить его продвинуться в начале. А еще есть еще одна группа, которая не может завершить ключевые сцены миссии.

Вот что случилось со мной после того, как я закончил экзорцизм. Экран почернел, а потом… Я вернулся в космос на экране выбора. Я подготовил миссию и… произошло то же самое. Мой прогресс квеста был зарегистрирован, но я не мог посмотреть концовку, которая должна была ответить на один из самых больших вопросов сезона «Остаться в живых». Теперь я знаю ответ не потому, что мне пришлось смотреть кино, а потому, что один из NPC на заключительном этапе миссии рассказал мне, что произошло.

It’s not entirely clear whether the cutscene isn’t playing for people because of bugs plaguing the rest of Exorcism or because players are exiting it too early after killing the boss. Because it’s a six-player matchmade mission, you’re at the mercy of the strangers you’re with, and it seems like whenever some players leave early it cancels the entire cutscene for everyone. Bungie Подтверждено в Твиттере В настоящее время он исследует проблемы.

Это довольно компактный вывод о том, что в целом Судьба 2более сильные сезоны. Несмотря на то, что он самый высокий, он по-прежнему имеет несколько интригующих арок персонажей, добычу и забавную свежесть с добавлением в середине сезона обновления 30th Anniversary. Единственным реальным недостатком является то, что он длился более полугода, что вдвое превышает обычное время работы. Окончательная загрузка На прошлой неделе королева ведьм Езжайте прямо Это было явно предназначено для того, чтобы поднять шумиху вокруг нового дополнения, но теперь это также означает, что у игроков будет всего неделя, чтобы успеть как можно ближе, прежде чем почти все из последнего года судьба Исчезает.

Студия была достаточно щедра, чтобы Снижение рекомендуемого уровня мощности С 1270 по 1170 год, по крайней мере, все остальные могут насладиться финалом Season of the Lost, по крайней мере, когда он заработает.