Deutsche Bank расширяет полосу прибыли во втором квартале, но предупреждает об экономике

Deutsche Bank сообщил о лучшем, чем ожидалось, росте прибыли во втором квартале на 51% в среду, поскольку доходы инвестиционно-банковских услуг выросли, хотя банк был менее оптимистичен в отношении перспектив подразделения на весь год и предупредил об экономических перспективах.

Крупнейший банк Германии также понизил свой годовой целевой показатель затрат и был более осторожен в отношении шансов на достижение ключевого показателя прибыли из-за инфляции и надвигающегося энергетического кризиса.

Результаты были опубликованы на фоне недельных отчетов крупных кредиторов по всей Европе, поскольку инвесторы следят за признаками того, что слабая экономика, рост процентных ставок и война в Украине влияют на их деятельность и перспективы.

Немецкие банки оказались в центре геополитической бури, потому что страна особенно зависит от российских энергоносителей, и ее экономика сильно пострадает от любого дефицита поставок.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за квартал составила 1,046 млрд евро (1,06 млрд долларов). Это сопоставимо с прибылью в 692 миллиона евро годом ранее, что лучше, чем прогнозы аналитиков в размере около 788 миллионов евро.

Это был восьмой квартал подряд с прибылью, заметная полоса после нескольких лет убытков.

Этот год имеет решающее значение для крупнейшего кредитора и генерального директора Германии Кристиана Свинга, поскольку он пытается достичь целей, которые он поставил в ходе дорогостоящей реформы банка, которую он начал в 2019 году.

Швея написала сотрудникам, что они должны гордиться результатами, но в записке он мрачно высказался о ближайших экономических перспективах.

«Ближайшие месяцы будут оставаться сложными, — написал он. — Есть основания полагать, что с экономической точки зрения ситуация станет более сложной».

Банк сократил свои целевые затраты и больше не стремится к соотношению затрат к доходам на уровне 70% в этом году из-за инфляции, банковских комиссий и других расходов, связанных с войной в Украине. Теперь она ожидает, что этот процент будет таким же высоким, как и в середине 1970-х годов.

Инвесторы давно задавались вопросом, достигнет ли банк своей самой важной цели — 8%-ной доходности на материальный капитал — в этом году, и главный финансовый директор Джеймс фон Мольтке сказал, что банк «предупредил» о достижении этой цели из-за рисков, связанных с Германией. грозит отключение от российского газа. .

Банк придерживался своего общего прогноза по выручке, но был менее оптимистичен и пересмотрел свой прогноз для инвестиционного банка, и теперь ожидает, что выручка в этом году будет «в основном неизменной» по сравнению с предыдущими прогнозами «небольшого роста».

Deutsche, как и его конкуренты в США, пострадали от снижения числа сделок на фоне неопределенности, вызванной войной, хотя торговля была остановлена ​​нестабильностью рынков.

Общая выручка инвестиционно-банковских услуг увеличилась на 11% в квартале, но выручка от создания инвестиционных банков и консультационного бизнеса упала на 63% в квартале.

Доходы от операций с фиксированным доходом и валютой, одного из крупнейших подразделений банка, выросли на 32%.

Deutsche, как и некоторые из его американских конкурентов, сильно пострадала от своих кредитных портфелей, поскольку перспективы заключения сделок изменились из-за высоких процентных ставок и крайней волатильности рынка, вызванной вторжением России в Украину.

Deutsche сократила расходы на 150 млн евро за квартал.

Кредиты с кредитным плечом обычно берут компании с высоким уровнем долга, а расширение кредитных спредов означает для банков значительные рыночные потери.

Положительным моментом стали доходы корпоративных банков, которые выросли на 26% благодаря более высоким процентным ставкам.