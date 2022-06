Devolver Summer 2022 Show: все анонсировано и раскрыто

В очередной раз Devolver превзошел всю остальную игровую индустрию своим шоу летом 2022 г. Организованный несуществующей «механической» компанией Suda51, Devolver Marketing Countdown to Marketing должен был стать обратным отсчетом… но продолжающаяся кинематографическая вселенная Devolver мы видели, как они развивались на протяжении многих лет Последние несколько проектов, включая роботов, научно-фантастическое безумие и рекламу многих игр, были управляемыми.

Мы собрали все новые предложения в одном удобном месте:

Anger Foot — новая игра про «Пни двери и надери задницу».

Первоначально Игра зуд. Расширенная версия Anger Foot выйдет в 2023 году. Безумный FPS, в котором используются «самые смертоносные ноги в мире», Anger Foot заставит вас побеждать гангстеров, покупать новые кроссовки и повышать свою силу, пробираясь через канализацию и небоскребы.

Plucky Squire — новое амбициозное приключение в 2D и 3D.

Отважный сквайр видит прекрасного анимированного авантюриста по имени Джот, который совершает прыжок из упомянутой книги в трехмерный мир. Одна игра приводит к двум совершенно разным точкам зрения. Внутри книги находится нарисованное сверху вниз 2D-приключение, наполненное мини-играми. За пределами книги находится гигантский мир в детской спальне, напоминающий 3D-приключения из фильма «Это займет два». Это становится еще более странным — разные поверхности могут стать своими собственными 2D-пространствами, от кружек до консервных банок. Он появится в 2023 году для ПК, Switch, PS5 и Xbox Series X/S.

Cult of the Lamb сочетает в себе действия в стиле Исаака и управление городом в обманчиво злом мире, где вы создаете демонический культ животных, чтобы выполнить более темный приказ и вернуть древнее зло в мир. Он будет доступен для ПК, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One 11 августа. Демоверсия также доступна в Steam.

Ski Story: Удивительное лыжное приключение теперь представляет собой обновленную игру.

Мы видели История Скейта появлялась много раз на протяжении многих лет.Это произвело неизгладимое впечатление — и ясно, что это повлияло и на Деволвера, который теперь взял на себя издательские обязанности. Прибыв в 2023 году, фантастическое фантастическое приключение на скейтборде показывает, что вы ведете низко настроенного стеклянного демона в подземный мир. Сделайте это хорошо, и вы продвинетесь в своем путешествии — под залог и вдребезги.

Джо Скриппс — исполнительный редактор новостей IGN. Следуй за ним Твиттер. У вас есть совет для нас? Хотите обсудить потенциальную историю? Пожалуйста, отправьте электронное письмо на новости@ign.com.