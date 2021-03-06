Diablo II Remaster от Blizzard сделает резервную копию ваших старых файлов

Blizzard объявила в прошлом месяце Diablo II: Воскрешение. Это обновленная версия базовой игры и Lord of Destruction, которая в этом году появится на Nintendo Switch и многих других платформах. Если вы вернулись в игру, вам может быть интересно узнать, что вы действительно сможете использовать на ПК то, что вы сохранили из оригинальной игры.

Разговаривает с IGNВ, игровой продюсер Мэтью Седерквист объяснил, что поддержка сохранения файлов возрастом более двух десятилетий изначально не планировалась. Команда просто попробовала, и так получилось, что это сработало.

“Когда мы работали [the remaster]Мы задавались вопросом, будут ли работать старые файлы сохранения, и мы вроде как заплатили, и это сработало. И мы подумали: «Ну, это лучшая функция на свете». “

Хотя не было сказано, будет ли эта функция работать даже с консольными версиями игры, ремастер поддерживает кросс-прогрессию. Итак, теоретически вы должны иметь возможность загрузить старый файл сохранения для ПК в версии для ПК, а затем получить к нему доступ на любой консольной платформе по вашему выбору.

Даже если у вас нет исходных архивов, технически это означает, что вы можете начать выбирать персонажа по вашему выбору в исходной версии для ПК (Он доступен на Battle.Net), Поскольку ремастер – это та же игра, в которой добавлены новый звук и графика, а также некоторые другие изменения, такие как улучшенный пользовательский интерфейс, расширенное хранилище и обновленные сезоны лестницы.

Можете ли вы получить доступ к своим сохраненным старым файлам Diablo II? Вы возродите свои старые постройки? Оставьте комментарий ниже.