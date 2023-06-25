Diablo IV и другие игры Blizzard были прерваны в воскресенье из-за DDoS-атаки

Если вы надеетесь играть Диабло IV В эти выходные, похоже, кто-то хотел разрушить эти планы. По крайней мере, с раннего утра воскресенья онлайн-сервис Blizzard Battle.net стал очевидной целью DDoS-атаки, из-за чего играть было трудно, если не невозможно. диабло 4, Мир Warcraft и другие игры Blizzard, прежде чем компания наконец решит проблему. «Мы продолжаем активно отслеживать продолжающуюся DDoS-атаку, влияющую на задержку/подключения к нашим играм», — аккаунт службы поддержки Blizzard. Твиттер в 10:24 После того, как изначально было сказано, что он исследует проблему аутентификации.

По состоянию на 12:30 по восточному времени проблема не решена. «В настоящее время мы наблюдаем DDoS-атаку, которая может привести к большим задержкам и обрывам соединения для некоторых игроков», — говорится в сообщении, которое появляется при запуске Battle.net на ПК. «Мы активно работаем над смягчением этой проблемы». Когда я пытался войти Диабло IVя ненадолго смог поиграть в игру, прежде чем отключиться. Все кончено на RedditНекоторые игроки говорят, что они не могли играть в последнюю игру Blizzard в течение как минимум 10-12 часов. По крайней мере, вы можете поспорить, что этот инцидент возобновит призывы Blizzard добавить к нему оффлайн-режим. Диабло IV.

Обновление 13:36 по восточному времени: По состоянию на 13:18 по восточному времени Blizzard сообщает, что DDoS-атаки, которые были ранее в тот же день, прекратились. Если вы по-прежнему не можете подключиться, компания рекомендует следовать советам по устранению неполадок на их веб-сайте.