Diablo IV не будет копировать революционные микротранзакции Immortal

Даже в первые годы своего существования Диабло IV В атмосфере это выглядит потрясающе. Эта галерея полна игровых изображений. Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Снежная буря

Близзард это подтвердила Следующий Диабло IV Он не будет содержать микротранзакций, меняющих правила игры, которые вызвали споры в недавно выпущенный Бессмертный Диабло.

Еще в 2019 году, вскоре после Диабло IV Впервые было объявленоглавный дизайнер Blizzard, Джо Шели Он сказал Blizzard не будет продавать силу в игре. В то время как, Вы сможете «получить косметику» С помощью микротранзакций, сказал он, добавив, что еще «слишком рано» разрабатывать игру.

Некоторые игроки беспокоятся, если эти Диабло IV Однако планы все еще в силе. Бессмертный ДиаблоРазнообразие внутриигровой валюты и вариантов покупки, которые меняют игровой процесс Мне игру практически запретили в двух европейских странах.

Эти опасения усилились с недавней публикацией Blizzard о а Диабло IV Список вакансий менеджера по продукту что упомянул» Диабло IV Внутриигровой магазин как ключевой элемент Диабло IVСтратегия сезонного контента. Этот менеджер по продукту должен будет «работать с аналитической командой, чтобы помочь определить тенденции продаж и покупательское поведение», согласно списку вакансий.

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успокойся вечныйНавязчивые страхи

Разработчики поспешили развеять эти опасения, подчеркнув, что вечныйх Мобильный дизайн Не признак грядущих событий Диабло IV. «Чтобы было ясно, [Diablo IV] — это полноценная игра, предназначенная для поклонников ПК/PS/Xbox». Диабло Старший вице-президент по франшизе и генеральный директор Род Фергюсон написал в твиттере. «Мы стремимся предлагать невероятный ассортимент контента после запуска и в течение многих лет, сосредоточенный на дополнительных косметических предметах и ​​расширениях, основанных на полной истории».

Адам Флетчер, президент глобального сообщества Blizzard, поддержал это мнение. В собственном твитенаписав «Платный контент [in Diablo IV] Он разработан вокруг дополнительных косметических предметов и полных расширений в конце. Мы поделимся дополнительной информацией в ближайшее время! «

Это наверняка будет долгожданной новостью для многих поклонников франшизы, которых засыпали Бессмертный Диабло С подавляющим большинством негативных отзывов пользователей на Такие сайты, как Метакритик (По отзывам мобильных пользователей в iOS App Store оставаться высоким). Арс Спешиал впечатления Бессмертный Диабло Обратите внимание на экономику игры, пронизанную «запутанными микротранзакциями», как на худшую вещь в «иначе…

Sam Machokovech пишет в Ars: «Различные запутанные валюты в этой игре подобны ерунде, которую я ненавижу в других тарифах F2P. «Хуже, когда у вас не хватает валюты, чтобы что-то сделать. Бессмертный ДиаблоActivision Blizzard предлагает интерактивный значок всплывающей подсказки, который сообщает вам, как заработать предмет или сделать его где-то в обычной игре… или вы можете просто купить его на месте. «

Список фотографий Blizzard