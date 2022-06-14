Diablo IV не будет копировать революционные микротранзакции Immortal

Близзард это подтвердила Следующий Диабло IV Он не будет содержать микротранзакций, меняющих правила игры, которые вызвали споры в недавно выпущенный Бессмертный Диабло.
Еще в 2019 году, вскоре после Диабло IV Впервые было объявленоглавный дизайнер Blizzard, Джо Шели Он сказал Blizzard не будет продавать силу в игре. В то время как, Вы сможете «получить косметику» С помощью микротранзакций, сказал он, добавив, что еще «слишком рано» разрабатывать игру.
Некоторые игроки беспокоятся, если эти Диабло IV Однако планы все еще в силе. Бессмертный ДиаблоРазнообразие внутриигровой валюты и вариантов покупки, которые меняют игровой процесс Мне игру практически запретили в двух европейских странах.
Эти опасения усилились с недавней публикацией Blizzard о а Диабло IV Список вакансий менеджера по продукту что упомянул» Диабло IV Внутриигровой магазин как ключевой элемент Диабло IVСтратегия сезонного контента. Этот менеджер по продукту должен будет «работать с аналитической командой, чтобы помочь определить тенденции продаж и покупательское поведение», согласно списку вакансий.
успокойся вечныйНавязчивые страхи
Разработчики поспешили развеять эти опасения, подчеркнув, что вечныйх Мобильный дизайн Не признак грядущих событий Диабло IV. «Чтобы было ясно, [Diablo IV] — это полноценная игра, предназначенная для поклонников ПК/PS/Xbox». Диабло Старший вице-президент по франшизе и генеральный директор Род Фергюсон написал в твиттере. «Мы стремимся предлагать невероятный ассортимент контента после запуска и в течение многих лет, сосредоточенный на дополнительных косметических предметах и расширениях, основанных на полной истории».
Адам Флетчер, президент глобального сообщества Blizzard, поддержал это мнение. В собственном твитенаписав «Платный контент [in Diablo IV] Он разработан вокруг дополнительных косметических предметов и полных расширений в конце. Мы поделимся дополнительной информацией в ближайшее время! «
Это наверняка будет долгожданной новостью для многих поклонников франшизы, которых засыпали Бессмертный Диабло С подавляющим большинством негативных отзывов пользователей на Такие сайты, как Метакритик (По отзывам мобильных пользователей в iOS App Store оставаться высоким). Арс Спешиал впечатления Бессмертный Диабло Обратите внимание на экономику игры, пронизанную «запутанными микротранзакциями», как на худшую вещь в «иначе…
Sam Machokovech пишет в Ars: «Различные запутанные валюты в этой игре подобны ерунде, которую я ненавижу в других тарифах F2P. «Хуже, когда у вас не хватает валюты, чтобы что-то сделать. Бессмертный ДиаблоActivision Blizzard предлагает интерактивный значок всплывающей подсказки, который сообщает вам, как заработать предмет или сделать его где-то в обычной игре… или вы можете просто купить его на месте. «
Список фотографий Blizzard
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