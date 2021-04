Dirty Vehicles – чертежная доска русского художника

В Москве, Россия, водитель, если повезет, может натолкнуться на изысканно детализированное произведение искусства, нарисованное на задней части его грузовика или сбоку его автомобиля. Но только те, кто не мог почистить свои машины в течение некоторого времени, имеют право на партизанские работы, в которых детали нарисованы толстыми слоями пыли и грязи.

Художник, стоящий за этой работой, – Никита Голубев, также известный как Проойник, чья работа «Молящиеся руки» вдохновила режиссера Ким На Кён написать историю для фильма «Человек из пыли».

Голубев поехал в Корею в декабре 2018 года по просьбе Ким, которую попросили создать работы для съемок в фильме.

«Я с удовольствием принял приглашение», – сказал Голубев в интервью по электронной почте Korea JoongAng Daily. «Это была прекрасная возможность встретиться с некоторыми новаторами, которые находятся на одной волне, и поехать в Корею, как никогда раньше».

«Молящиеся руки» Голубева появляется в фильме Тэ-сана. По словам художника, это остается его любимой работой в фильме.

Он сказал: «Мне повезло, что все получилось действительно хорошо, даже лучше, чем в первый раз в Москве». «Я попал в идеальную обстановку, когда создавал ее, и она выглядела действительно хорошо, такой, какой она должна быть. Для меня это было настолько символично, что это было Рождество, когда я писал ее. Я не религиозен, но для меня это было очень важно. «В тот день».

Поскольку он был в деревне меньше недели, у него не было много времени на осмотр достопримечательностей, но у Голубева действительно есть любимое местное блюдо – Джимбап (Рисовый рулет с водорослями). Он надеется, что однажды он сможет вернуться и получить возможность насладиться природой, которую может предложить Корея.

В России художник занимался и другими видами деятельности, такими как книжная иллюстрация, настенная живопись и дизайн обоев. Однако рисование в пыли – это то, что Голубев делает только для творческой составляющей.

Он сказал: «Я не получаю за это денег, но иногда я получаю намного больше, например, когда я встречаю кого-то вроде Накён и ее замечательной команды».

Инстаграм художника ((пробойник) пестрит пудрой и его видео. Голубев говорит, что для этого нужно всего лишь найти большой грязный холст, на котором он сможет развить свое воображение, что, по его словам, очень легко сделать в России.

«Лучшие грузовики – это вместо небольших легковых автомобилей», – пояснил он, добавив, что лучше всего работать с белыми автомобилями. «Это идеальный холст для создания контрастного изображения с полутонами и мелкими деталями. Но грязь всегда бывает разной – иногда мокрой, замороженной или очень толстой. Так что материал не всегда статичен. В России много пыли для много причин, и зимой и весной, когда много “. От снега или дождя, [the dust] Придерживайтесь машин. Так что ткани для меня много. Я объездил весь мир и никогда не видел ничего похожего на то, что есть у нас ».

На вопрос, с трудом ли он отказывался от своего искусства, которое всегда исключается, Голубев сказал, что этот фактор был основной причиной, по которой его привлекало искусство пыли.

Он сказал: «Я думаю, что главное, что нравится людям в грязном искусстве, – это его концепция временности». «Но я также надеюсь, что им понравятся сообщения, которые я перевожу с помощью своего искусства. Я пытаюсь прояснить свои темы, чтобы каждый в мире мог их понять.

“Главная идея [of its temporality] «Отпустить это и двигаться вперед, чтобы создать что-то новое», – сказал Голубев. «Я занимаюсь другим искусством [such as] Картины маслом и акварелью [too]. Искусство пыли было создано, чтобы оставаться только на картинках. Я знал это, когда начинал, так что не беспокойтесь об этом ».

То же самое и с исправлением его ошибок при создании пыльного арта. Художник сказал, что научился принимать их и двигаться дальше, поскольку трудно исправить ошибки в пыли.

«Потому что всегда есть что-то несовершенное», – сказал он. «Я научился доводить свою работу до конца и переезжать на новые участки».

Чтобы избежать ошибок, художник обычно тщательно планирует лист бумаги, прежде чем копать пальцы в пыли.

“Иногда это происходит спонтанно, но в большинстве случаев я делаю наброски, и они могут дождаться своего часа, [even] Месяцами. Или, если я чувствую, что мне нужно сделать что-то новое, я просто засыпаю, желая идеи, а утром, когда я просыпаюсь, у меня обычно возникает одна или две мысли. Обычно это работает. С искусством не всегда нужно [be pressured] По времени. Тебе лучше отпустить.

Он сказал: «Для меня искусство – это то, что создается без особой причины, без использования моих работ». “Что-то будет создано […] Все может быть искусством, и никто не знает, когда что-то превращается в искусство. ”

