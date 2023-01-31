Disgaea 7: Reigns of the Virtueless выйдет этой осенью на PS5, PS4, Switch и ПК

НИС Америка Вы отпустите Disgaea 7: Клятвы добродетели к Плейстейшен 5И PlayStation 4И ВыключательИ ПК через Стим Этой осенью на Западе объявили компании. Он будет поддерживать звук как на английском, так и на японском языках, с вариантами текста на английском и французском языках.

Издание Deluxe Edition будет включать копию игры, цифровой саундтрек и цифровой артбук. Ограниченное издание также будет доступно за 158,99 долларов США и включает в себя копию роскошного издания, артбук в твердом переплете «Искусство войны», оригинальный саундтрек «Песни чести» на двух дисках, SteelBook, мини-выставку произведений искусства Бёбу и «Воины мира преисподней». «Чашка Ёноми и коллекционная коробка. Предварительные заказы уже доступны через НИС Америка интернет-магазин.

Disgaea 7: Клятвы добродетели Впервые он был запущен для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 26 января в Японии.

Вот обзор игры через NIS America:

О Демонический мир Хиномото меняется, и дни благородных воинов сочтены. Захваченные суматохой, ленивый самурай Фудзи и девушка бусидо Перилика находят неожиданных союзников друг в друге, сражаясь против авторитарного режима, открывая для себя значение чести и искупления! Отправляйтесь в эпопею РПГ стратегия Приключение Полный новых функций, включая Jumbification, Hell Mode, реинкарнацию предметов, новые и улучшенные автоматические сражения и онлайн-рейтинговые сражения! Вы даже можете настроить свою собственную команду с помощью мощного списка из более чем 40 классов персонажей. Disgaea 7: Клятвы добродетели Больше и лучше, чем когда-либо! Ключевая особенность бороться на максимум — Добавлен новый контент, в том числе «Адский режим», «Реинкарнация предметов» и «Джумбификация», позволяющий вашим персонажам расти до гигантских размеров и наносить больше урона, чем жизнь!

— Добавлен новый контент, в том числе «Адский режим», «Реинкарнация предметов» и «Джумбификация», позволяющий вашим персонажам расти до гигантских размеров и наносить больше урона, чем жизнь! Союзники по оружию — Боевой потенциал безграничен благодаря более чем 40 классам персонажей, включая четыре совершенно новых дополнения: Майко, Бандит, Зомби-дева и Большой Глаз!

— Боевой потенциал безграничен благодаря более чем 40 классам персонажей, включая четыре совершенно новых дополнения: Майко, Бандит, Зомби-дева и Большой Глаз! Мировой воин — Вдохновленный феодальной Японией, сеттинг Дисгайя 7 уходит своими корнями в древнюю и современную историю и прекрасно рассказывает историю искупления.

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