Disney откладывает свой дебют Black Widow в июле и добавляет опцию трансляции, Entertainment News & Top Stories.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС • Уолт Дисней во вторник отложил выпуск Marvel Studios Black Widow во всем мире на два месяца до июля, когда заявил, что будет показывать фильм одновременно в кинотеатрах за плату на потоковом сервисе Disney +.

Театральные операторы надеялись, что Черная вдова со Скарлетт Йоханссон в главной роли русской шпионки, ставшей супергероем, начнет летний сезон в начале мая и вернет фанатов в кинотеатры после длительного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса.

Disney также заявила, что покажет боевик «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли в качестве главного героя за плату для клиентов Disney + в тот же день, когда он появится в кинотеатрах, выпуск которого запланирован на 28 мая.

Она добавила, что анимационный фильм Pixar «Лука» пропустит большинство кинотеатров и дебютирует для всех подписчиков Disney + 18 июня.

Фильм будет показан только в кинотеатрах на международных рынках, не имеющих доступа к Disney +. Сервис доступен во многих частях мира, но в Азии он только начинает появляться.

Круэлла и Черная вдова будут стоить клиентам Disney + дополнительно 30 долларов (40 сингапурских долларов) каждый за домашнюю трансляцию.

«Сегодняшнее объявление отражает нашу направленность на предоставление потребительского выбора и удовлетворение меняющихся предпочтений общественности», – сказал Карим Даниэль, председатель Disney Media & Entertainment Distribution.

Компания отложила выпуск нескольких других фильмов, в том числе «Марвел Шан-Чи» и «Легенда о десяти кольцах», которые теперь выйдут в прокат 3 сентября, а не 9 июля.

Американские режиссеры кинотеатров воодушевлены недавним открытием кинотеатров в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, двух крупнейших кинорынках США, и увеличением количества вакцинаций по всей стране.

Но изменения Диснея, вероятно, повлияют на кассовые сборы летом, поскольку некоторые кинозрители предпочитают смотреть «Черную вдову» или «Круэллу» дома и в большинстве случаев не имеют возможности смотреть последние фильмы Pixar в кинотеатрах.

Следующим высокобюджетным боевиком в летнем расписании станет F9, Fast & Furious от Comcast’s Universal Pictures, который выйдет 25 июня.

Трансформации – это одно из многих изменений, которые голливудские студии испытали во время пандемии.

Warner Bros из AT&T представит все свои театральные фильмы в этом году на канале HBO Max в один и тот же день.

Во вторник Cineworld объявил, что Warner Bros. согласилась на более традиционную схему выпуска фильмов в следующем году, когда в течение некоторого времени будут показывать фильмы только в кинотеатрах, хотя эксклюзивное окно будет сокращено до 31 дня в Великобритании и 45 дней в США. . .

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