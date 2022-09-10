Disney Dreamlight Valley уже расширяется благодаря «Истории игрушек»

Скриншот : Gameloft

Gameloft в стиле Диснея скрещивание животных Он не был в раннем доступе очень давно, но похоже, что симулятор жизни уже готов захватить мир. Помогает, что их много Долина мечты Диснея Контент, выходящий из шахты, в сегодняшнем анонсе на D23’s Big Show.

где-то осенью 2022, простой сон Геймеры поприветствуют комнату Вуди, Базза и Энди с новым обновлением контента. И да, она будет нужного размера, а значит, маленькая. Судя по трейлеру, вы также уменьшитесь до размера муравья во время сюжетной части обновления. Тем не менее, мои любимые вещи — это очевидный выбор новой одежды. Вы можете носить набор Вуди, который оснащен гигантским шнурком, хотя он не выполняет никакой функции. мода!

Хотя технически это более крупное событие для фанатов, D23 также освещает последние разработки в мире видеоигр для дома мыши. Премьера в пятницу была полным шоу игр Marvel и Disney, и если это не было очевидно Крупнейшая в мире развлекательная компания, ранее занимавшаяся видеоиграмиЭто должно быть сейчас.

в случае, если Долина мечты ДиснеяНу, это была игра Уже в очень хорошем состоянии для начала. Slice of Life синхронизируется в режиме реального времени и позволяет вашим любимым персонажам Disney путешествовать с вами по острову, который вы можете украсить в соответствии с масштабом. но в отличие от скрещивание животныхИ Долина грез Это полноценная ролевая игра, в которой вы можете заниматься фермерством, ремеслом и выполнять обширные миссии. Легкими и остроумными диалогами героям удается одновременно удивить и восхитить, даже если они придерживаются своих киношных коллег. В настоящее время есть ошибки, которые могут мешать вашим задачам, но черт возьми, если они еще не вызывают привыкания.

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G/O Media может получить комиссию $663 Total Value Humble Bundle 2K Megahits Game Bundle for Covenant House Provide housing and supportive services to youth facing homelessness

An array of games from 2K have been bundled together. You can pay what you want to support the cause, but if you want access to some of the big hits like Borderlands 3, The Bioshock Collection, XCOM: The Ultimate Collection, and Sid Meier’s Civilizatrion VI, you’ll have to pay at least $16. But hey, that’s hardly anything compared to the $663 value you’re getting from all 18 games combined.

Gameloft has made it clear that it intends to support the game for the long haul. The full release is slated for sometime in 2023, at which point it will be free-to-play (with microtransactions of some sort, of course). For now, Gameloft is recommending that players save their Dream Shards, so it sounds like they’ll be valuable once currencies really start coming into play.

D23 also featured news on games like the Ходят слухи о Капитане Америка/Черной Пантере (через Неизвестный Разработчик Эми Хенниг!) и римейк LEGO Звездные войны: Сага о Скайуокерах.