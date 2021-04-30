# Шоуки, Дебютный полнометражный фильм румынского актера-писателя, а ныне режиссера Андрея Хутуляка стал лучшим фильмом на Московском международном кинофестивале этим вечером (29 апреля).

Фильм представляет собой социологическую сатиру, основанную на реальном случае женщины, которая подверглась онлайн-позору, когда она отказывается убирать беспорядок, который ее собака устроила в машине. Инцидент был снят на видео и очень быстро распространился, и в жизни женщины произошел нежелательный поворот.

Немецкое жанровое название Джулиана Радлмайера Вампиры – марксистская комедия о вампирах, Получил специальный приз жюри Silver George.

Российский режиссер Алексей Федершенко получил награду за лучшую режиссуру Еще одна родная Болгария.

Актерские награды получили Сухайль Ганан за роль в иранской драме режиссера Ноушина Мараджи. Сын, А Андреа Грамостино выбирала свою лучшую женскую роль # Хахаха

Основное жюри конкурса состоит из председателя жюри и филиппинского режиссера Бриллианта Мендосы, в состав жюри входят российский сербский актер / продюсер Милош Бикович, бразильский режиссер Карим Айноуз, российский композитор Юрий Бутенко и российский режиссер кино и телевидения Негина Сайфулаева. .

Вторым по величине филиалом ММКФ стал Международный фестиваль документального кино. Жюри присудило Дороте Русковской, Атанасу Георгиеву и Льву Карахану награду за лучший документальный фильм на шведское звание «Хогир Герори». Сабая.

Члены жюри обоих конкурсов были на этой неделе в Москве на фестивале «Гибрид», на котором все фильмы демонстрировались в кинотеатрах публике, отдаляющейся от общества. Интернет-кинематографисты присоединялись, если не могли поехать в Москву.