Dolphin заявляет, что Nintendo заблокировала Steam-версию своего эмулятора Wii и GameCube

Запуск Dolphin в Steam, эмулятора с открытым исходным кодом для Wii и GameCube, был отложен на неопределенный срок (через компьютерные игры). В сообщении в блоге разработчиков говорится, что это связано с тем, что «Nintendo прекращает и воздерживается от цитирования DMCA» (что более ранняя версия В сообщении в блоге было просто сказано: «Закон об авторском праве в цифровую эпоху принят», но с тех пор он был обновлен) После этого Объявить планы запустить Steam в марте.

С большим разочарованием мы вынуждены сообщить, что выпуск Dolphin в Steam отложен на неопределенный срок. Valve уведомила нас о том, что Nintendo приняла решение о прекращении действия закона DMCA в отношении страницы Dolphin в Steam и удалила Dolphin из Steam до тех пор, пока вопрос не будет урегулирован. В настоящее время мы изучаем наши варианты и в ближайшем будущем дадим более подробный ответ. Мы ценим ваше терпение.

Пьер Бурдон, который говорит, что работает с Dolphin более 10 лет на различных должностях и был назван в электронном письме от Valve, Он пишет в серии сообщений Mastodon что уведомление было результатом обмена мнениями с Nintendo, инициированного Steam, и не содержало никакого уведомления DMCA, описывая действие как «просто стандартные юридические разборки / C&D между двумя компаниями».

По словам Бурдона, одним из элементов, который Nintendo может использовать для оправдания своей просьбы о запрете Dolphin, является распространение шифрования диска AES-128 для Wii. Вместо того, чтобы требовать, чтобы пользователи сами предоставляли ключ, программное обеспечение поставлялось с «общим ключом» Wii, встроенным в его исходный код на протяжении многих лет.

Бурдон написал на Mastodon, что, в отличие от прямого удаления DMCA, в этом случае у создателей Dolphin нет законных средств для принятия ответных мер. Это оставляет группу на усмотрение Valve, которая говорит, что могла бы проигнорировать Nintendo в этот момент без каких-либо последствий. READ Microsoft снова продает уродливые куртки для Windows, и на этот раз это тральщик.

Мы обратились к Valve, Nintendo и The Dolphin Emulator Project за дополнительными комментариями.

хотя бы один другой эмулятор, РетроАрка, находится на платформе Steam, хотя эта программа работает не так, как Dolphin. В то время как Dolphin напрямую эмулирует консоли GameCube и Wii, RetroArch действует как внешний интерфейс, в который могут быть загружены «ядра» эмулятора, предоставляя пользователям централизованное место для настройки параметров программного обеспечения для своих эмуляторов.