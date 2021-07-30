Domino Printing помогает фармацевтической отрасли соблюдать новое криптографическое законодательство, введенное в России, и ожидает, что другие страны примут аналогичные требования.

Внутренняя регулирующая комиссия России, Центр исследований перспективных технологий (CRPT), ввела новые требования к последовательности для лекарств, включая лекарства, отпускаемые без рецепта, и другие разные продукты, такие как табак и духи.

Domino помогает фармацевтическим компаниям разобраться с российским законодательством о криптовалютах

Этот шаг предназначен для облегчения отслеживания и отслеживания, а также для защиты потребителей от контрафактной продукции.

Это создает проблемы для тех, кто продает товары в стране.

Но высокоскоростной струйный термопринтер Domino серии Gx обеспечивает высококачественную печать матричных кодов больших объемов данных на упаковке, что означает, что производители лекарств могут быть уверены, что соблюдают законодательство Честного знака.

«Российский крипто-токен представляет собой проблему для производителей лекарств, которые сталкиваются с необходимостью включать больше данных в код Data Matrix, не влияя на скорость линии», – сказал Барт Ванстенкисти, директор по развитию бизнеса Global Life Sciences в Bar Hill.

Барт Ванстенкисти, директор по развитию бизнеса, глобальный сектор наук о жизни, Domino

«Наша серия Gx позволяет печатать кодовые коды высочайшего класса с требуемой высокой скоростью, что поможет нашим клиентам поддерживать производственные показатели, избегая при этом рисков наличия кодов и, следовательно, отказа продукта от продажи».

Ожидается, что к 2024 году российская система отслеживания и прослеживания будет охватывать все отрасли, от сигарет и фармацевтики до одежды и детского питания.

Производители внутри страны и за ее пределами должны быть совместимы.

Domino говорит, что секвенирование становится стандартом во всем мире и в различных секторах, поэтому вы ожидаете, что другие страны последуют их примеру и введут требование о более крупном коде матрицы данных для упорядочивания, отслеживания и отслеживания продуктов.

«Domino стремится помогать производителям быть устойчивыми, сокращать отходы и увеличивать прибыль, обеспечивая при этом соблюдение законодательства для защиты потребителей», – сказал Крейг Стобе, директор по глобальным стратегическим секторам в Domino. Осознавая сложность печати широкоформатных 2D-кодов и разрабатывая решение, отвечающее этому требованию, мы помогаем нашим клиентам соблюдать Честный знак и другие новые и будущие законодательные акты ».

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