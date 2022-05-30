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Donkey Kong Country: художник Tropical Freeze говорит о «разочаровывающих» слухах о Zelda

30 мая, 2022
Artem Sokolov
Фото: Nintendo Studios/Ретро

Назад, когда Retro Studios прыгала высоко от успеха Метроид Прайм Трилогия, мало кто из них ожидал прыгнуть с корабля охотника за головами в джунгли в Страна Донки Конга возвращается. Эта потрясающая игра-платформер перезапущена Страна Донки Конга Серия для SNES с красивыми визуальными эффектами, тесными платформами и прикольной музыкой. Неудивительно, что последовало продолжение. Но в то время фанаты искали другую игру от Retro Studios — Зельда Игра.

В интервью на Киви Разговоры Подкаст на YouTube, Эрик Козловски — кто работал художником Страна Донки Конга: Тропическая заморозка Во время своего пребывания в Retro Studios он рассказал о том, как команда справилась с мельницей слухов во время работы над предстоящим продолжением.

Предыдущая работа Козловского брутальная легенда И Uncharted 3: Обман ДрейкаТаким образом, его разнообразный бэк-каталог и опыт работы над приключенческими играми заставили многих поверить, что Retro будет работать над совершенно новой игрой Zelda. Козловски прыгал между несколькими студиями в преддверии своего пребывания в Retro и говорил о том, как это повлияло на ожидания людей и как ему пришлось адаптироваться.

Это было забавно, когда я присоединился к Retro, и все смотрели на мою работу, как «Боже мой, он работал над Uncharted, значит, Retro работает над игрой Zelda», а я такой: «Нет, я просто разносторонний человек». художник. Я могу делать реалистичные вещи, я могу делать мультяшные вещи. Я легко адаптируюсь, и я думаю, что проживу в этой индустрии долгую жизнь, нужно уметь приспосабливаться.

Когда его спросили, заходили ли он и другие разработчики Retro в Интернет и изучали эти слухи, Козловский саркастически признал, что они действительно это делали и высмеивали это, но это также могло расстраивать, поскольку создавало «ложные ожидания».

Я думаю, когда мы объявили о Tropical Freeze, вы знаете, все говорили: «Они работали над игрой Zelda, они работали над игрой Zelda». Это как… нет. И мы анонсировали Tropical Freeze, и он выглядит и ощущается великолепно, а потом люди говорят: «О, это еще один Donkey Kong», а потом, знаете, люди на NeoGAF используют его или что-то в этом роде, и вы такие: «О, чувак .»

Так что, хотя разработчики могли посмеяться над слухами, Козловский чувствовал, что это «разочаровывает, когда [rumours] Это длится очень долго», что и понятно, потому что Tropical Freeze получилась отличной игрой.

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Тем не менее, есть основания полагать, что Retro Studios работала над псевдонимом Zelda, хотя это было до того, как Козловский стал сотрудником компании. В эпоху Wii.. Идею арта из отмененного проекта представили публике в прошлом году в огромной утечке.

Полное интервью с Эриком Козловски вы можете прослушать в подкасте Kiwi Talkz ниже.

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