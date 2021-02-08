DoorDash покупает компанию по производству пищевых роботов Chowbotics

DoorDash представляет смартфон 27 февраля 2020 года в Нью-Йорке. DoorDash покупает автомат для приготовления пищи Chowbotics, чтобы расширить ассортимент свежих блюд. Компания DoorDash из Сан-Франциско объявила о приобретении в понедельник 8 февраля 2021 г. (AP Photo)



DoorDash покупает автомат для приготовления пищи Chowbotics, чтобы расширить ассортимент свежих блюд.

Компания DoorDash из Сан-Франциско объявила о приобретении в понедельник. Условия сделки, закрытой в конце прошлого года, не разглашаются.

Основанная семь лет назад компания Chowbotics из Хейворда, штат Калифорния, создает робота размером с холодильник по имени Салли, который может хранить до 22 готовых ингредиентов. Салли использует эти ингредиенты для одновременного приготовления до 65 салатов, тарелок и других блюд.

До этого года Chowbotics продала около 125 роботов на сумму $ 35 000, в основном университетам, медицинским центрам и продуктовым магазинам. Но компания заявила, что продажи резко выросли во время пандемии, поскольку клиенты искали бесконтактные способы распределения продуктов питания.

DoorDash сказал, что роботы Chowbotics могут позволить своим партнерам по ресторанам подавать больше блюд без необходимости расширять кухонное пространство. Другие дилеры DoorDash, такие как круглосуточные магазины, также могут использовать его для расширения ассортимента свежих продуктов.

Генеральный директор Chowbotics Рик Уилмер сказал, что появление DoorDash поможет его компании расти. DoorDash предлагает услуги доставки от 390 000 продавцов в США, Канаде и Австралии и является лидером на рынке доставки еды в США.

DoorDash сказал, что сотрудники Chowbotics теперь являются сотрудниками DoorDash. Но в противном случае Chowbotics продолжит работать независимо и не планирует менять свое название.

На этой фотографии из файла от 23 июня 2020 года Кан Кван, вице-президент по кулинарии Chowbotics, держит салат, сделанный на заказ автоматизированным производителем салатов своей компании в штаб-квартире компании в Хейворде, Калифорния. DoorDash покупает компанию по автоматизированному приготовлению пищи, чтобы расширить ассортимент свежих блюд. Компания DoorDash из Сан-Франциско объявила о приобретении в понедельник 8 февраля 2021 г. (AP Photo / Terry Chea, File)



DoorDash оценивается примерно в 16 миллиардов долларов в раунде финансирования.

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