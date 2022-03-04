DraftKings и FanDuel приостанавливают прием ставок на российский спорт | Спортивный

DraftKings отзывает все варианты ставок на спортивные события и турниры в России и Беларуси в ответ на вторжение России в Украину.
«Draft Kings не имеет прямых коммерческих отношений с какой-либо российской или белорусской спортивной лигой, командой или организацией», — говорится в заявлении букмекерской конторы в четверг. «Наша команда по работе с клиентами готова ответить на вопросы любых клиентов, затронутых этим изменением».
Как сообщает The Action Network, FanDuel также отменил ставки на события, которые пройдут в России в четверг днем.
Этот шаг коснется главным образом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), высшей российской спортивной лиги.
Спортивные мероприятия, запланированные в России, в том числе финал Лиги чемпионов УЕФА, Кубок Кремля ATP и WTA и Гран-при России F1, были либо перенесены, либо отменены, поскольку мир отреагировал на переезд в Украину. ФИФА также запретила России участвовать в чемпионате мира в конце этого года, несмотря на то, что Российская федерация футбола объявила в четверг, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд против запрета ФИФА и УЕФА в отношении своей национальной сборной и клубов.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».