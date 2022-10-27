Dragon Age: Dreadwolf завершает фазу разработки «Альфа»

по-новому Сообщение блогаГэри Маккей, генеральный менеджер BioWare, объяснил важность этого достижения, отметив, что теперь в игру можно играть от начала до конца, а также рассказал о предстоящем путешествии, в том числе о достижении визуальной точности в ее окончательной форме и повторении игровых функций с помощью с помощью совета сообщества, И уточнить элементы, наиболее важные для фанатов.

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В моем последнем блоге в феврале я говорил о следующем блоге эпоха драконов Игра запускается в производство. Что ж, с тех пор мы прошли долгий путь, и команда невероятно рада объявить об огромном шаге вперед в разработке игры, которую вы знаете сейчас. Эпоха драконов: Дред Вульф: Мы только что завершили альфа-стадию!

До этого момента мы усердно работали над разными частями игры, но только когда мы достигли альфа-стадии, каждая игра была объединена в единое целое. Теперь мы впервые можем испытать всю игру, от начальных сцен первой миссии до конца. Мы можем видеть, слышать, чувствовать и играть все как связный опыт.

Что теперь?

Конечно, игра ни в коем случае не закончена, но Альфа является одним из основных моментов разработки игр по ряду причин. Прежде всего, теперь мы можем нацелиться на то, чтобы довести визуальную точность до ее окончательной формы и избыточность игровых функций. Теперь главный вопрос: «На чем мы сосредоточим наши усилия?» Чтобы ответить на этот вопрос, мы ищем отзывы из ряда источников, включая членов нашего совета сообщества с уникальными взглядами и опытом, нашу команду контроля качества и обширное внутреннее игровое тестирование. Сбор отзывов из нескольких источников дает нам лучшее представление о том, где нам нужно потратить больше времени на улучшение опыта.

Кроме того, теперь мы можем оценить темп игры, то, как развиваются отношения с течением времени, развитие игроков, а также связность повествования — по сути, то, как история сочетается друг с другом. Мы можем взять историю, которую мы написали, и посмотреть, хорошо ли мы выражаем ее через персонажей, диалоги, ролики и, в конечном счете, путь игрока. Теперь, когда у нас есть возможность играть в полную силу, мы можем повторять и улучшать то, что наиболее важно для наших фанатов.

Попадание в Альфу стало кульминацией огромных усилий всей команды, и мы использовали это достижение как возможность собраться вместе и отпраздновать. Мы провели гибридное мероприятие с людьми на месте, в то время как другие присоединились удаленно, и команда представила свою работу всем в BioWare. Мы даже нашли время, чтобы сделать что-то веселое и не связанное с работой — виртуальную квест-комнату, где мы должны были работать вместе, чтобы помочь кому-то на камеру найти выход. Это было действительно прекрасное время, и независимо от того, где находятся наши разработчики, важно разделять такие моменты вместе.

От начала до конца

Теперь, когда мы, наконец, можем испытать всю игру, для меня моя любимая часть — это персонажи. Независимо от того, являются ли они последователями, союзниками или злодеями, они были включены в игру способами, которые берут на себя концепцию, которая всегда была частью игры. эпоха драконов ДНК — истории о людях — и продвигает их дальше, чем когда-либо прежде. Персонажи помогают создать мир и опасности, и я не могу дождаться, когда смогу начать подробно обсуждать их.

Также здорово, что наконец-то мы можем познакомить наших поклонников с частями мира, о которых мы упоминали ранее, но не смогли полностью их изучить, например, в город Минератос, столицу Империи Тевентер. Мы говорили о Минратоусе в предыдущих играх, и теперь вы, наконец, сможете его посетить! Это город, построенный и взращенный магией, то, как это проявляется в его визуальной идентичности, и как он выглядит по сравнению с предыдущими городами, которые мы посетили. эпоха драконовВеликолепно.

Как я упоминал ранее, этап Alpha очень важен для нас, но предстоит еще много работы. Мы также хотим продолжать быть прозрачными с вами и нашим сообществом и держать вас в курсе того, что мы делаем. редактирование. Мы надеемся, что вам понравились наши обновления разработки на Дредольф В этом году, поскольку мы надеемся поделиться больше в будущем.

В заключение

естественно, Дредольф Это не единственное, что происходит здесь, в BioWare! У нас есть команда, которая усердно работает над визуализацией будущего для нового одиночного игрока. массовый эффект Игра. Мы с нетерпением ждем празднования нашего сообщества на N7 в следующем месяце. Звездные Войны Старая Республика Команда также продолжает работать над следующим обновлением, так что следите за обновлениями. SWTOR.com и их учетные записи в социальных сетях для получения любой информации о предстоящем обновлении игры.

Это прекрасное время в BioWare! У нас есть много замечательных вещей, чтобы показать вам в будущем. А пока спасибо за то, что являетесь частью нашего сообщества. Мы не можем сделать это без вас.