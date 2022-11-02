DSO, пианист Даниил Трифонов исполнит произведения Брамса, Прайса и Стиля

Представляя музыку от известного композитора до произведений менее известных, известный российский пианист Даниил Трифонов присоединится к Детройтскому симфоническому оркестру и музыкальному руководителю Джейдеру Бенамини для концертов, посвященных Иоганнесу Брамсу, Флоренс Прайс и Уильяму Гранту Стилу.

Биньямини сказал, что для DSO важно исполнять популярную и непопулярную классическую музыку. Концерты «Трифонов исполняет Брамса» пройдут в четверг и субботу в оркестровом зале.

«Иногда мы не знаем некоторых композиторов, — сказал он, — но это не потому, что это плохая музыка». «Это возможность включить ее в наше шоу… Я уверен, что публика оценит эту музыку, потому что она такая искрящаяся и ее так легко слушать».

Концерт начинается с «церемониальной прелюдии», похожей на марш Стила, известного своим обильным ритмом и духовыми рожками. Биньямини сказал, что опыт работы Стилла в качестве координатора популярных песен, мюзиклов и фильмов делает его голос особенным.

Он сказал: «В его музыке вы можете полностью понять этот вид (фона), потому что он использует оркестр совершенно особым образом, особенно медные духовые в секции ударных с иногда странными инструментами (для оркестров)».

Программу продолжает Симфония № 1 Прайса, произведение, известное своим отчетливо американским стилем, сочетающим в себе гимноподобные мелодии, ритмы черной музыки и элементы романтической симфонической традиции.

«(Брайс) был источником вдохновения для госпел, церкви и старой традиционной народной музыки, поэтому в этой симфонии мы можем услышать госпел, блюз и [other] музыкальных жанров, но она была организована невероятным образом».

Концерт завершается Концертом для фортепиано с оркестром № 2 Брамса, известным своим лирическим и техническим мастерством.

«Это один из шедевров, одно из самых важных произведений фортепианного оркестра», — сказал Бенамини.

Трифонов — пианист, обладатель премии «Грэмми», которого хвалят за утонченную технику и экспрессию. Он выступал с некоторыми из самых известных оркестров мира и получил награды, в том числе медали на Конкурсе Шопена в Варшаве, Конкурсе Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурсе Чайковского в Москве, а также премию Франко Аббьяти за лучшего музыкального солиста и Граммофонист года. .

«Технически он совершенен, — сказал он, — и когда у вас есть такой талант, в фортепианном концерте, столь известном, как концерт Брамса, вы можете обнаружить новые детали и новые способы исполнения других фраз».

Помимо живых концертов, субботнее шоу также будет транслироваться бесплатно онлайн на dso.org и через Facebook Live в рамках серии DSO Live from Orchestra Hall.

Но Бенджамини сказал, что нет такой вещи, как живая культура.

«Я знаю, что (наши дома) удобны, но чувства и ощущения, которые вы можете почувствовать во время живой культуры, совершенно другие, — сказал он, — особенно музыка, потому что мы можем наслаждаться видом, а не только вашими ушами». ».

Трифонов исполняет Брамса

четверг — суббота

оркестровый зал

3711 Вудворд, Детройт

Билеты: 15 долларов.

www.dso.org