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DSO, пианист Даниил Трифонов исполнит произведения Брамса, Прайса и Стиля

2 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Представляя музыку от известного композитора до произведений менее известных, известный российский пианист Даниил Трифонов присоединится к Детройтскому симфоническому оркестру и музыкальному руководителю Джейдеру Бенамини для концертов, посвященных Иоганнесу Брамсу, Флоренс Прайс и Уильяму Гранту Стилу.

Биньямини сказал, что для DSO важно исполнять популярную и непопулярную классическую музыку. Концерты «Трифонов исполняет Брамса» пройдут в четверг и субботу в оркестровом зале.

«Иногда мы не знаем некоторых композиторов, — сказал он, — но это не потому, что это плохая музыка». «Это возможность включить ее в наше шоу… Я уверен, что публика оценит эту музыку, потому что она такая искрящаяся и ее так легко слушать».

Концерт начинается с «церемониальной прелюдии», похожей на марш Стила, известного своим обильным ритмом и духовыми рожками. Биньямини сказал, что опыт работы Стилла в качестве координатора популярных песен, мюзиклов и фильмов делает его голос особенным.

Он сказал: «В его музыке вы можете полностью понять этот вид (фона), потому что он использует оркестр совершенно особым образом, особенно медные духовые в секции ударных с иногда странными инструментами (для оркестров)».

Знаменитый российский пианист Даниил Трифонов.

Программу продолжает Симфония № 1 Прайса, произведение, известное своим отчетливо американским стилем, сочетающим в себе гимноподобные мелодии, ритмы черной музыки и элементы романтической симфонической традиции.

«(Брайс) был источником вдохновения для госпел, церкви и старой традиционной народной музыки, поэтому в этой симфонии мы можем услышать госпел, блюз и [other] музыкальных жанров, но она была организована невероятным образом».

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