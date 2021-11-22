Dungeon & Fighter Fighting DNF Duel от Arc System Works выглядит знакомо в новом трейлере

Сегодня Nexon выпустила новый трейлер грядущего файтинга DNF Duel, вдохновленный франшизой Dungeon Fighter (также известной как Dungeon & Fighter в Корее).

Увидев трейлер, вы, вероятно, узнаете разработчика Arc System Works. Если кто-то скажет, что фотографии хотя бы похожи на Guilty Gear с разными персонажами, я бы определенно не стал их винить, и это не жалоба.

Вы можете проверить это и убедиться в этом ниже.

истребитель подземелий Игра очень популярна во всем мире (по общему признанию, гораздо больше в Азии, чем на Западе) и имеет аккаунты в социальных сетях на английском языке, так что мы определенно можем ожидать западного релиза.

Dungeon Fighter Online — одна из самых популярных игр в мире, если вы посмотрите на фактическую выручку, поэтому расширение ее присутствия в других жанрах и на других рынках было вопросом времени.

На данный момент никаких стартовых площадок или окон не было., поэтому нам придется подождать дополнительной информации по этому поводу. Между тем вы Посмотрите предыдущий трейлер и узнайте, как развивалась игра.