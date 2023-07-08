EA анонсирует UFC 5 — Full Reveal в сентябре

EA официально объявила, что UFC 5 находится в разработке, а полное представление должно состояться в сентябре.

В прошлом году Insider Gaming узнала, что UFC 5 находится в разработке после того, как повторы Fight Night застопорились. Согласно внутреннему электронному письму, Fight Night приостановлен, чтобы гарантировать, что UFC 5 будет выпущен вовремя и в соответствии со стандартом, к которому фанаты UFC привыкли по сериалу.

Объявление, размещенное в Твиттере, направляет людей на веб-сайт EA, где люди могут зарегистрироваться, чтобы узнать больше об игре. здесь.

EA Sports UFC 4 получила в целом положительные отзывы после выпуска, но подверглась резкой критике со стороны фанатов за добавление внутриигровой рекламы, которая была добавлена ​​​​через две недели после выпуска игры.

В Северной Америке это была 16-я самая загружаемая игра 2021 года в PSN. В апреле 2023 года она все еще входила в первую десятку чартов загрузок для PS4 как в США, так и в Европе.

В июне EA объявила, что разделяет компанию и делает следующий шаг в своей «стратегии, объединяя наши студии в две организации, которые подчиняются мне — EA Entertainment и EA SPORTS».

Будешь играть в UFC 5?

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