EA заявляет, что не может восстановить 60% поврежденной франшизы Madden, чтобы игроки могли сохранять файлы

Мэдден Первый после Джона Мэддена

EA говорит, что временная «проблема с хранением данных» испортила многие Мэдден НФЛ 23 CFM Connected Franchise Mode сохраняет файлы на прошлой неделе. Что еще хуже, по оценкам компании, теперь она может восстановить менее половины этих поврежденных файлов из резервной копии.

Проблема началась в прошлый понедельник, 26 декабря, когда EA чирикать Он «знал, что у игроков возникают проблемы с подключением при попытке подключиться к CFM». Эта проблема сохранялась до среды, 28 декабря, когда EA объявить Последующее обслуживание сервера означает, что «теперь пользователи смогут без проблем играть в CFM».

Но пользователи, которые пытались войти в систему, чтобы играть в онлайн-игры франшизы в течение 22 часов с полудня среды до утра четверга, увидели, что их данные сохранения франшизы были повреждены из-за вышеупомянутой «проблемы с хранением данных», сообщает EA. подтвердил на выходных. И хотя EA заявляет, что некоторые поврежденные файлы сохранения можно восстановить из резервной копии, она добавляет, что команда разработчиков «в настоящее время рассчитывает восстановить около 40% лиг».

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EA заявляет, что игроки, которые не вошли в систему во время сбоя на прошлой неделе, не должны быть затронуты, добавив, что CFM теперь «включен» и «безопасен для входа и игры». Но компания представила аналогичное сообщение в среду днем, задолго до того, как период привел к тому, что игроки, вошедшие в систему, потеряли свои файлы сохранения.

С момента своего появления в 2013 г. Мэдден НФЛ 25Режим подключенной франшизы позволяет пользователям управлять одним игроком, тренером или владельцем в онлайн-лигах, а друзья или незнакомцы делают то же самое, и даже менять того, кого они контролируют в середине сезона. С тех пор этот режим был популярен на протяжении десятилетия, когда один писатель Deadspin Зашел так далеко, что сказал: «Если я не могу играть в подключенном режиме франшизы, я не играю в их ужасную игру».

Мэдден НФЛ 23 Игроки уже сталкивались с несколькими громкими ошибками в режиме франшизы до этой громкой проблемы с повреждением сохранений. Первая, которая возвращает онлайн-игроков на драфт НФЛ после нескольких сезонов, Это может быть исправлено в некоторых обстоятельствах. Другое, сохранение, из-за которого автономный режим франшизы был уничтожен через несколько сезонов, внесло вклад в фан-сайт спортивных операций, заявив: В ноябрьской статье чтоМэдден 23 Привилегированный режим уже отключен. «

Для тех у кого есть свой интернет Мэдден Привилегии были стерты из-за этой проблемы, утешайтесь, могло быть и хуже. В 2004 году был выпущен демонстрационный диск PlayStation 2 Holiday для Прекрасная атмосфера 2 В итоге его стерли Каждое сохранение игры На любую карту памяти, которая вставлена ​​в систему.