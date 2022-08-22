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Eagle FC 50: Легенда ММА Хабиб Нурмагомедов посетил Нур-Султан

22 августа, 2022
Boleslava Sokolova

НУР-СУЛТАН – Бывший чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов 21 августа посетил столицу Казахстана для участия в чемпионате EFC 50 Eagle Fighting Championship, более известном как Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов стоит возле торгового центра «Хан Шатыр» в Нур-Султане. Изображение предоставлено: Instagram-аккаунт Хабиба Нурмагомедова.

Eagle FC — российская промоутерская компания по смешанным единоборствам, основанная в 2020 году Нурмагомедовым.

Конечно, Нур-Султан сильно изменился за последние пять-шесть лет. Это не первый мой визит сюда, и каждый раз вижу изменения. Желаем удачи и здоровья всем казахстанцам», — написал Нурмагомедов в своем посте в Instagram 20 августа.

По итогам турнира 25-летний Дияр Норгозай из Казахстана победил россиянина Константина Андрецева и стал первым чемпионом Казахстана в супертяжелом весе. У Нургожая восемь побед подряд, шесть из них приходятся на первый круг.

Дияр Норгозай выигрывает первый титул казахского орла в супертяжелом весе. Изображение предоставлено: eaglefcmma

Как сообщает пресс-служба акимата Нурсултан (акимат), 22 августа Нурмагомедов посетил открытие прибыльного клуба Capital Square. Клуб является социальным предприятием, которое приглашает детей-сирот и молодежь из социально незащищенных слоев населения на занятия по освобождению ММА, казах куреси (казахская национальная борьба), боксу, карате и танцам.

Чемпион ММА выступил перед юными спортсменами, подчеркнув важность формирования спортивного характера и привития любви к спорту с раннего детства.

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