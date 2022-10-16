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Eagles OL делится уроками Джейсона Питерса

16 октября, 2022
Boleslava Sokolova

Eagles OL делится лучшими уроками, извлеченными из Джейсона Питерса Первоначально появился NBC Sports Филадельфия

Джейсон Келлс вспоминает, как несколько лет назад сидел в кинозале нападения, когда «Иглз» готовились к встрече с «Викингами» в предсезонном матче. Основное внимание на той неделе было уделено бессрочной дисквалификации Pro Bowler Everson Griffen.

Джейсон Питерс посмотрел довольно много спектаклей, прежде чем сказал: «Не спите на 99».

До того, как Дэниел Хантер сам стал профессиональным боулером — Келси сказала, что в то время никто толком не знал о Хантере, — Питерс что-то в нем увидел.

«Он знал, просто наблюдая за ним несколько шагов, как двигаться, как использовать свои руки», — вспоминает Келси. «Мелкие вещи в комнате линии нападения были заняты просмотром структуры, схемы, техники и всего такого. Он смог подобрать их, внезапно».

Eagles примут Cowboys на Sunday Night Football в битве за контроль над NFC East. 40-летний Питерс подписал контракт с «Ковбоями» в начале этого сезона, став его 18-м игроком в НФЛ. И было бы странно увидеть его со звездой на каске.

Не только потому, что Питерс отыграл 11 сезонов в Филадельфии, выиграл семь Пробоулов, ассистировал в Суперкубке и впоследствии стал одним из величайших игроков в истории франшизы. Но также и потому, что многие уроки, которые он преподал, до сих пор находят отклик в комнате линии нападения «Иглз».

Келси сказал, что Питерс «лучше всех чувствовал игру», с которой он когда-либо играл. Он объяснил, что Питерс интересуется не только технологиями и обучением.

«Я думаю, что многие игроки, особенно в нападении, тренеры, как правило, техничны», — сказал Келси. «Вы делаете свой первый шаг, и он на 6 дюймов выше основной доски, вы делаете свой следующий шаг здесь и бум, бум, бум. И это нормально. Это хорошее правило. когда у него уже была эта основа, это позволило ему поднять свою игру на новый уровень, и я видел его, когда вы смотрели с ним фильм».

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Это тоже переместилось за пределы поля.

«Вот как он относился к этому зданию, как он относился к отношениям», — сказала Келси. «Это было очень похоже на посещение. Если вы узнаете что-то от него, не забывайте тот факт, что вы товарищ по команде, что вы с группой игроков, и мы здесь делаем это вместе».

Очевидно, что больше всего Келси научилась у Питерса на более высоком уровне. Научите его иначе думать об игре. Но не забывайте, что Питерс девять раз был левшой из Pro Bowl по какой-то причине. Он был откровенно доминирующим в расцвете сил.

И доминирующий левша всегда был рад помочь управлять своими младшими товарищами по команде. Это произошло, когда «Иглз» выбрали Линн Джонсон в первом раунде драфта в 2013 году, и это произошло, когда они выбрали Джордана Майлату в седьмом раунде в 2018 году.

Совет, который Питерс дал Джонсону и Малате, был очень похож.

Чтобы выйти из очереди, сказал Маллата. «Каждый день подчеркивайте, как важно держать парня перед собой. Так что лучший способ сделать это — ударить по мячу и держаться подальше от линии схватки. Это лучший совет, который он мне когда-либо давал. Эхо Стаута усилило все сотни раз. Это было лучшее, чему он меня научил».

«Вы хотите победить парня, лучшее, что можно сделать, это добраться до своего места и слезть со скалы. Всегда всегда. Он всегда подчеркивал это. Я уверен, что именно это (левый ковбойский захват) говорит Тайлер Смит. Если вы хотите обыграть наших гонщиков, вы получаете на е-вдали от мяча. Вот в чем суть».

В течение многих лет Питерс был известен своим ударным движением. Да, позже в его карьере в «Иглз», что привело к нескольким промахам с пенальти. Но этот первый шаг помог ему стать одним из величайших игроков в истории франшизы.

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И это урок, который он преподал одной из лучших стартовых групп вмешательства в НФЛ.

«Просто получить этот мяч быстро», сказал Джонсон. «Действительно, когда дело доходит до этого, многие захваты преодолеваются, потому что они недостаточно быстро бьют ногами или выходят за линию схватки. Все в нас похоже на спринт на 100 метров. Этот старт составляет 80 процентов».

Ранее на этой неделе Питерс отправился в Вперед с подкастом Джона Кларка Чтобы прояснить его комментарии о фанатах «Иглз», которые, по его словам, являются лучшими в НФЛ.

Питерс тоже долгое время был лучшим в НФЛ и много значил для франшизы.

Для некоторых мужчин это все еще так.

«Он был человеком, который мог быть частью чего-то», — сказал Келси. «Он всегда брал ребят под свое крыло, он всегда был рядом, пытаясь помочь игрокам за пределами поля. «Эй, мой грузовик ломается». «Эй, чувак, у меня есть кое-кто, кто может о нем позаботиться. Что случилось? Это шумит? Это?’

«Я имею в виду, что, по моему мнению, его меньше беспокоят некоторые вещи, которые, возможно, интересуют тренеров, и больше интересуют некоторые вещи, которые действительно сплачивают команду».

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