Eagles OL делится уроками Джейсона Питерса

Eagles OL делится лучшими уроками, извлеченными из Джейсона Питерса Первоначально появился NBC Sports Филадельфия

Джейсон Келлс вспоминает, как несколько лет назад сидел в кинозале нападения, когда «Иглз» готовились к встрече с «Викингами» в предсезонном матче. Основное внимание на той неделе было уделено бессрочной дисквалификации Pro Bowler Everson Griffen.

Джейсон Питерс посмотрел довольно много спектаклей, прежде чем сказал: «Не спите на 99».

До того, как Дэниел Хантер сам стал профессиональным боулером — Келси сказала, что в то время никто толком не знал о Хантере, — Питерс что-то в нем увидел.

«Он знал, просто наблюдая за ним несколько шагов, как двигаться, как использовать свои руки», — вспоминает Келси. «Мелкие вещи в комнате линии нападения были заняты просмотром структуры, схемы, техники и всего такого. Он смог подобрать их, внезапно».

Eagles примут Cowboys на Sunday Night Football в битве за контроль над NFC East. 40-летний Питерс подписал контракт с «Ковбоями» в начале этого сезона, став его 18-м игроком в НФЛ. И было бы странно увидеть его со звездой на каске.

Не только потому, что Питерс отыграл 11 сезонов в Филадельфии, выиграл семь Пробоулов, ассистировал в Суперкубке и впоследствии стал одним из величайших игроков в истории франшизы. Но также и потому, что многие уроки, которые он преподал, до сих пор находят отклик в комнате линии нападения «Иглз».

Келси сказал, что Питерс «лучше всех чувствовал игру», с которой он когда-либо играл. Он объяснил, что Питерс интересуется не только технологиями и обучением.

«Я думаю, что многие игроки, особенно в нападении, тренеры, как правило, техничны», — сказал Келси. «Вы делаете свой первый шаг, и он на 6 дюймов выше основной доски, вы делаете свой следующий шаг здесь и бум, бум, бум. И это нормально. Это хорошее правило. когда у него уже была эта основа, это позволило ему поднять свою игру на новый уровень, и я видел его, когда вы смотрели с ним фильм».

История продолжается

Это тоже переместилось за пределы поля.

«Вот как он относился к этому зданию, как он относился к отношениям», — сказала Келси. «Это было очень похоже на посещение. Если вы узнаете что-то от него, не забывайте тот факт, что вы товарищ по команде, что вы с группой игроков, и мы здесь делаем это вместе».

Очевидно, что больше всего Келси научилась у Питерса на более высоком уровне. Научите его иначе думать об игре. Но не забывайте, что Питерс девять раз был левшой из Pro Bowl по какой-то причине. Он был откровенно доминирующим в расцвете сил.

И доминирующий левша всегда был рад помочь управлять своими младшими товарищами по команде. Это произошло, когда «Иглз» выбрали Линн Джонсон в первом раунде драфта в 2013 году, и это произошло, когда они выбрали Джордана Майлату в седьмом раунде в 2018 году.

Совет, который Питерс дал Джонсону и Малате, был очень похож.

Чтобы выйти из очереди, сказал Маллата. «Каждый день подчеркивайте, как важно держать парня перед собой. Так что лучший способ сделать это — ударить по мячу и держаться подальше от линии схватки. Это лучший совет, который он мне когда-либо давал. Эхо Стаута усилило все сотни раз. Это было лучшее, чему он меня научил».

«Вы хотите победить парня, лучшее, что можно сделать, это добраться до своего места и слезть со скалы. Всегда всегда. Он всегда подчеркивал это. Я уверен, что именно это (левый ковбойский захват) говорит Тайлер Смит. Если вы хотите обыграть наших гонщиков, вы получаете на е-вдали от мяча. Вот в чем суть».

В течение многих лет Питерс был известен своим ударным движением. Да, позже в его карьере в «Иглз», что привело к нескольким промахам с пенальти. Но этот первый шаг помог ему стать одним из величайших игроков в истории франшизы.

И это урок, который он преподал одной из лучших стартовых групп вмешательства в НФЛ.

«Просто получить этот мяч быстро», сказал Джонсон. «Действительно, когда дело доходит до этого, многие захваты преодолеваются, потому что они недостаточно быстро бьют ногами или выходят за линию схватки. Все в нас похоже на спринт на 100 метров. Этот старт составляет 80 процентов».

Ранее на этой неделе Питерс отправился в Вперед с подкастом Джона Кларка Чтобы прояснить его комментарии о фанатах «Иглз», которые, по его словам, являются лучшими в НФЛ.

Питерс тоже долгое время был лучшим в НФЛ и много значил для франшизы.

Для некоторых мужчин это все еще так.

«Он был человеком, который мог быть частью чего-то», — сказал Келси. «Он всегда брал ребят под свое крыло, он всегда был рядом, пытаясь помочь игрокам за пределами поля. «Эй, мой грузовик ломается». «Эй, чувак, у меня есть кое-кто, кто может о нем позаботиться. Что случилось? Это шумит? Это?’

«Я имею в виду, что, по моему мнению, его меньше беспокоят некоторые вещи, которые, возможно, интересуют тренеров, и больше интересуют некоторые вещи, которые действительно сплачивают команду».

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