[Editorial] Путь к складным инновациям следующего поколения начинается сегодня — Samsung Newsroom Россия

Стефани Чой, исполнительный вице-президент и директор по маркетингу подразделения Mobile eXperience Business компании Samsung Electronics, рассказывает о том, как Unpacked в этом году выходит на новый уровень и открывает возможности Galaxy для всех, как онлайн, так и офлайн.

На протяжении более десяти лет мероприятия Samsung Galaxy Unpacked были кульминацией инноваций, разработки и празднования, объединяя сообщество Galaxy со всего мира, чтобы представить последние инновации Samsung Galaxy.

С момента своего создания в 2009 году Unpacked был больше, чем просто запуском нового продукта. Это событие, которое объединяет поклонников Samsung и признает тяжелую работу тысяч сотрудников над каждым новым продуктом. Поклонники Samsung следят за событиями Unpacked, чтобы познакомиться с инновациями Galaxy следующего поколения, которые являются истинной душой Samsung и двигают мобильную индустрию вперед.

По мере того, как мир открывается для новых впечатлений, мы переосмысливаем Unpacked через призму философии открытости Galaxy, чтобы соответствовать беспрецедентному созданию новых складок. Мы стремимся не только внедрять новые технологии, но и внедрять инновации в наш маркетинговый подход. Для этого мы позаботимся о том, чтобы опыт работы с Galaxy был открыт для всех.

Мне не терпится увидеть, как сообщество Galaxy отреагирует на запуск новых складных смартфонов. До встречи 10 августа!

[SUMMARY OF TEASER CAMPAIGNS]

Большой опыт галактики

В преддверии нашей следующей пробной версии Unpacked мы запускаем больше, чем Сегодняшняя кампания, которая делает мир больше, чем раньше, с неизбежным запуском новых складных устройств. Глобальный символ «больше» (>) показывает, как уникальный форм-фактор нашего складного устройства меняет не только его форму, но и то, как мы взаимодействуем с нашими устройствами.

В очередной раз бросая вызов ожиданиям относительно мощности смартфонов, Samsung представляет новые способы работы, игр и запечатления жизни в этой новой серии.

Лучшее в гибриде

Стратегия этого года охватывает новую эру Unpacked. Он берет лучшее из онлайн- и офлайн-мероприятий и делает их еще лучше.

Представляем иммерсивные и экспериментальные новые пространства для мероприятий, которые позволят потребителям во всем мире практиковать и исследовать наши продукты в веселой, инновационной, увлекательной и захватывающей среде.

Опыт будет проходить в самом сердце лондонской площади Пикадилли и нью-йоркского района Митпэкинг — двух районов, которые соответствуют энергии и волнению предстоящих анонсов Samsung. Эти мероприятия соберут поклонников Galaxy, журналистов, партнеров и сотрудников Samsung со всего мира и позволят им познакомиться с последними продуктами и инновациями Samsung, как никогда раньше.

Лучшее еще впереди.»



Ссылаясь на нашу популярную цветовую гамму Bora Purple, которая объединяет разнообразие и оптимизм, мы раскрашиваем город в фиолетовый цвет. Samsung и BTS примут участие в трансатлантической премьере своего складного видео, которое 10 августа нельзя пропустить.

Полная версия видео будет показана в 16:00 по восточному стандартному времени в нескольких популярных местах, включая Таймс-сквер в Нью-Йорке, а также в этих популярных местах, чтобы показать новое видео на некоторых из самых больших и популярных экранов по всему миру.

Но это еще не все. Мы приготовили для вас многое, не говоря уже о некоторых удивительных новых продуктах, которые мы вам покажем, так что следите за обновлениями, это будет продукт, который вы запомните.

Смотреть Распакованный на Отдел новостей SamsungИ Samsung.com И Канал самсунг на ютубе 10 августа 2022 года в 9:00 по восточному стандартному времени (14:00 по Гринвичу / 22:00 по корейскому времени).

Присоединяйтесь к нам и лично испытайте следующий опыт Unpacked с 11 по 31 августа.