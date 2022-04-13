EgSA принимает представителей посольства России и Российского культурного центра

12 апреля 2022 года в штаб-квартире агентства генеральный директор Египетского космического агентства (ЕгСА) д-р Мохамед Эль-Коси принял делегатов посольства России и директора Российских культурных центров в Египте д-ра Мурада Гатина. Встреча была способом почтить память Юрия Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе.

Д-р Мохамед Эль-Коси приветствовал делегацию и выразил радость по поводу их присутствия на праздновании годовщины полета Юрия Гагарина в космос. Кроме того, д-р Эль-Коси рассказал о продолжающемся сотрудничестве двух стран в области космической науки и техники и важности достижений Юрия Гагарина для всего космического сообщества.

После своего вступительного слова д-р Аль-Куси побудил делегатов почтить память покойного космонавта, возложив цветы к статуе Юрия Гагарина у входа в Египетское космическое агентство.

Д-р Аль-Кусай также сопровождал делегатов в поездке по корпорации EgSA, которая включала посещение штаб-квартиры здания сборки, интеграции и тестирования (AIT), лабораторий агентства, различных спутниковых заводов, а также новейших технологий и человеческого опыта. возможностей внутри агентства.

Д-р Мурат Четин и другие делегаты и высокопоставленные должностные лица EgSA также обсудили области потенциального сотрудничества между двумя странами, которое принесет пользу всему континенту.

В завершение визита доктор Мухаммад Аль-Кусай передал щит космического агентства директору Русского культурного центра доктору Мурату Гатину.