как победить Чудовище Варум Азоллы в старое кольцо? Одна из необязательных битв с боссами происходит в лимгрейввы найдете эту скидку в конце Пещера Гроувсайд. Он расположен непосредственно к северу от Эли ЧерчСлева от лесистой местности вы найдете группу солдат в патруле. Ищите зажженный факел у входа в пещеру. В этом Руководство по Элденскому кольцуМы раскроем Как победить зверочеловека Фарум Азула.

Elden Ring: Как победить зверочеловека Варума Азоллы

Рекомендуемый уровень: 9

Награды: Талисман Фламедрик, 1000 рун

Этот бой происходит в конце Пещера ГроувсайдПротив монстра он использует большой меч. Большую часть времени вы используете его одной рукой, чтобы перемещаться по кольцу и прыгать в воздухе, прежде чем приземлиться серией ударов. Иногда вы также будете использовать руку с мечом, чтобы направить мощную атаку. Тем не менее, она оставляет себя широко открытой, когда воет.

Вы должны держаться на расстоянии от босса, когда он использует свои схемы атаки. Держите свою охрану щитом и дождитесь ее окончания. Получается, что атака вашего R2 мечом каждый раз опрокидывает монстра. Это означает, что даже если атака закончится, вы остановите ее на ходу и получите в ней бесплатный удар. Это стратегия, которую вы хотите использовать, чтобы сделать это Чудовище Варум Азоллы самый низкий.

Сохраняйте дистанцию, а затем медленно сокращайте разрыв, как только поймете, что ее удары временно заканчиваются. Затем атакой R2 он нанес некоторый урон и снова отступил. Повторяйте это, пока босс не умрет. Если вы хотите немного ускорить бой, вы можете добавить стандартный взмах в конце атаки R2, но убедитесь, что у вас достаточно выносливости, чтобы не мешать его следующим движениям. В этой битве остался только один этап, и это все, о чем вам нужно беспокоиться.

Как ты Победите зверочеловека Фарум Азула. в старое кольцо? Оставьте свою собственную стратегию в комментариях ниже и проверьте Круговой справочник Элдена Для получения дополнительной помощи и информации.