Elden Ring получает «плавный» кооператив с новым модом

Пока старое кольцо он Технически Можно играть в кооперативе, сложный способ для разработчиков из Программно реализованный режим означает, что он вообще никого не беспокоил. Это вот-вот изменится, Благодаря этому удивительному режиму по ЛюкЮи.

Это делает… в основном то, что вы надеялись сделать при официальном сотрудничестве, позволяя вам и некоторым друзьям просто погрузиться в игру вместе и играть, без каких-либо странных правил или ограничений, мешающих вам. Вот официальное описание:

Проще говоря, режим позволяет играть с друзьями на протяжении всей игры без ограничений. С учетом сказанного теоретически возможно пройти игру от обучения до финального босса за одну совместную сессию. — Если игрок умирает, он возвращается в тот же мир у последнего костра, в котором отдыхал. Сессия не будет прервана. — Победа над вражескими боссами и зачистка территорий больше не отправляет ваших коллег домой. — Все туманные стены/барьеры, которые обычно ограничивали бы многопользовательскую зону (вместе с соответствующими телепортами), исчезли. — Все игроки могут использовать торрент (при условии, что у них есть свисток) в сеансе вместе. — Все точки пути на карте будут синхронизированы, что позволит вам легче ориентироваться в мире. — Когда один игрок занимает позицию грации, глобальное состояние всех игроков будет сброшено. Это необходимо для предотвращения синхронизации противника. — Завершенные события игрового прогресса в онлайн-игре также будут способствовать продвижению игры в вашем собственном мире. Игроки могут свободно исследовать всю игровую карту (внешний мир, подземелья, древние подземелья и т. д.) вместе и могут быть разделены, если захотят.

Все ли могут использовать торрент? Путевые точки не синхронизированы? Ваш прогресс движется? я буду Извиняюсь! Конечно, чтобы все это заработало, необходимо внести некоторые изменения в основной опыт. . Что наиболее важно, возможность бесконечно бродить с друзьями делает игру намного проще, поэтому был внесен ряд изменений баланса, в том числе добавление третьего уровня масштабирования врага, блокировка любого, кто умирает в битве с боссом в режиме зрителя, и нанесение любой Кто-то умирает в кооперативной сессии с гнилью.

вторжения Их больше нет, потому что они не работают так, как был построен кооперативный режим, а Stakes of Marika также был удален, потому что он вызывает «проблемы с подключением». И в основном все идет с предупреждением о том, что, пока он работает, он все еще находится в стадии разработки, и игроки будут сталкиваться с ошибками повсюду. .

Если вы хотите установить мод и попробовать сами, вы можете найти его сюда.