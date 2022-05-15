Elden Ring теряет почти 90% одновременных игроков в Steam

Elden Ring захватил мир, когда он был выпущен, и, несмотря на то, что ему было около 3 месяцев, ажиотаж вокруг него не уменьшился. Elden Ring, возможно, был удален с самого продаваемого веб-сайта игры в Steam, но сообщество не проявляет никаких признаков бездействия.

Скоростные прогоны, отсутствие ударов и тому подобное — это почти традиция, которая окружает игры FromSoftware. Еще одна традиция заключается в том, чтобы игроки создавали собственные сборки в своих играх, чтобы преодолевать различные сложные задачи или даже усложнять себе задачу.

Элден Ринг не исключение. На самом деле Elden Ring — это то, что больше всего подпитывало эту традицию, и это то, что поддерживало успех игры, несмотря на ее февральский запуск.

Несмотря на то, насколько хороша игра, в конце концов, наступает момент, когда она должна повиснуть над головой. Несмотря на то, что Elden Ring по-прежнему набирает обороты, недавно достигнув рубежа в продаже более 13 миллионов копий игры по всему миру, она начинает проявлять признаки ослабления интереса со стороны игроков, о чем свидетельствуют Статистика игры Согласно SteamDB, на витрине магазина Steam.

Как видно из диаграммы выше, с момента выпуска Elden Ring количество одновременных игроков неуклонно снижается. Вскоре после выпуска он достиг своего рекордного уровня для одновременных игроков. 952,523 в Steam.

Однако с тех пор он неуклонно снижался, поскольку текущее количество одновременных игроков на момент написания статьи 91,345.

Приведенные выше цифры дают гораздо более четкую разбивку по игрокам Elden Ring. В марте в игре было наибольшее количество одновременных игроков, которое резко упало. 59,49% В апреле, потом в мае.

На каждое из этих значений могли повлиять несколько факторов. С момента своего анонса Elden Ring вызвала немало ажиотажа, привлекая множество новых участников в игры FromSoftware, что в значительной степени способствовало его беспрецедентному апогею.

Поскольку многие играли в эту игру, большая сумма, должно быть, отказалась от игры, поскольку она им не по вкусу или даже слишком сложна для них. Другой факт заключается в том, что многие, возможно, посмотрели все, что может предложить игра, и просто перестали в нее играть.

Но это не значит, что игра работает плохо. Текущее количество одновременных игроков очень близко к рекордному 24-часовому пику. 99327что укрепляет уверенность в том, что игра по-прежнему привлекает внимание большого количества игроков.

Во многом это связано с безумной реиграбельностью и разнообразием построек, которые предлагает Elden Ring. Из-за большого разнообразия боссов и врагов многие игроки берут на себя задачи, которые нужно преодолевать, для чего они изобретают и используют игровую механику для создания всевозможных структур для преодоления своих проблем.

Тем не менее, игра — шедевр, наверное, игра года, и сокращение базы игроков для таких игр кажется вполне нормальным явлением.

Игра также время от времени получает исправления и исправления, возвращая сообщество к ней, чтобы испытать изменения, и, поскольку будущие расширения игры вызывают сомнения, количество одновременных игроков может увеличиться в геометрической прогрессии, если они их выпустят. Однако это полностью зависит от FromSoftware и BANDAI NAMCO Entertainment.