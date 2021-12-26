Elden Ring Creator объясняет, почему нет колец и почему он не играет в них, и говорит, что игра разнообразна.

Elden Ring теперь официально менее чем через два месяца до его официальной даты. Дата выхода 25 февраля 2022 г.. В рамках обязательной шумихи журнал EDGE взял интервью у создателя и президента FromSoftware Хидетака Миядзаки (Число 367). Миядзаки-сан ответил на многие вопросы, в том числе о том, почему игроки не могут носить кольца на Elden Ring.
Для такого выбора есть несколько причин. Во-первых, да, мы много исследовали кольца как предметы для экипировки в наших предыдущих играх, в частности, в Dark Souls, и поэтому на этот раз заклинания позволили нам подойти к этим идеям по-другому, с гораздо большим выбором дизайнов. . Вторая причина заключается в том, что, конечно, кольца существуют в этой игре как физические «кольца для пальцев», но они существуют больше как уникальные элементы, встроенные в историю и уникальные события персонажей. Поэтому мы хотели, чтобы они занимали особое место во вселенной Elden Ring, а также отличались с точки зрения дизайна в плане заклинаний.
Затем Миядзаки сказал кое-что немного удивительное. Хотя Elden Ring — в основном его идеальная игра, он, вероятно, не будет играть в нее, потому что чувствует, что это не будет похоже на новый опыт, потратив на это так много времени.
Знаешь, я, наверное, не закончу играть в Elden Ring, потому что это игру, которую я сделал сам. Это своего рода моя личная политика. Вы не получите ничего неизвестного, что испытает новый игрок. Как я уже сказал, мне не хотелось бы играть. Но если бы я это сделал, это была бы идеальная игра, которую я хочу. Я не подхожу к этому с точки зрения «Это игра с открытым миром, которую я хочу создать; просто открытый мир обогащает тот идеальный опыт, которого я пытаюсь достичь. Приведу несколько очень простых примеров, если я» м, чтобы исследовать этот мир, мне нужна карта — настоящая карта. »Или, знаете, если я что-то там увижу, я хочу иметь возможность пойти и исследовать это. И я хочу сразиться с драконом на эпической арене. Такие вещи. Это очень простые вещи, но Elden Ring позволяет многим из этих вещей стать для меня реальностью, что создает нечто очень близкое к моей идеальной игре.
По словам Миядзаки, Elden Ring особенно понравится исследователям. Отчасти это связано с разнообразием, которое FromSoftware смогла добавить в игру.
Мы хотели наполнить этот мир радостью исследования неизведанного. Поэтому мы хотели создать много привлекательных вещей для начинающего искателя приключений. И мы хотели сделать много таких неоднозначных ситуаций, о которых игроки читают или слышат, хотят исследовать и хотят исследовать. Разнообразие — это то, к чему мы стремились при создании этой игры, и я думаю, что нам удалось этого добиться.
Еще одна примечательная информация из интервью заключается в том, что комбинированный бой никоим образом не навязывается игрокам. Это следует рассматривать как еще одну жизнеспособную стратегию среди многих.
Какие из тем Elden Ring, которые Миядзаки-сан обсуждал для вас наиболее интересны перед выпуском игры?
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».