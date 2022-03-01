Elden Ring Mod для ПК, наконец, позволяет поставить игру на паузу

старое кольцо: Это хорошо, говорят люди, но все в порядке с несколькими оговорками, например, с тем фактом, что вы не можете правильно поставить игру на паузу. В этом нет ничего нового души-Как заголовки конечно, но если Старинное кольцо Шум означает, что это первое, что вы проверяете (или если вы становитесь старше и/или ваши обстоятельства изменились с тех пор, как вы в последний раз играли), вы должны знать, что к настоящему времени вы может быть Приостановите игру, вам просто нужно сначала сделать несколько вещей.

Для тех, кто только что присоединился к нам, в то время как душиКак и заголовки, заголовки позволяют отображать меню, как в обычной видеоигре, они никогда не приостанавливают действие, а это означает, что если вы не найдете особенно безопасного и удобного места для хранения, ваш инвентарь может быть прерван некоторыми стрелами в лицо. Принимая во внимание, что ранее в однопользовательских играх были решения, подобные паузе, такие как доступ к определенным спискам финиша и стилям изображения, поскольку Миядзаки и его коллеги добавляли онлайн-элементы в игры, которые нельзя было поставить на паузу обычными средствами (единственное исключение — Секиро).

Хотя я приветствую намерение здесь — как и в большинстве дизайнерских решений в души Игры, брутальность — главное — практически ненавижу это всем сердцем. Я отец двоих детей, а также работаю, где мои интересы постоянно делятся на 1000 разных направлений, и хотя я люблю играть в игру без перерыва, моя жизнь — ничто. но перерывы, поэтому попытки играть в эти игры — постоянный стресс Мой. старое кольцо не исключение.

Так что я очень рад попробовать этот новый мод, который, как компьютерные игры Отчеты Теперь доступно для скачивания. названный Приостановить игруСделано TechieW, оно делает именно то, что следует из названия, и добавляет удобный режим паузы для работы. старое кольцо.

Однако есть одна загвоздка: одна из причин, по которой игра не останавливается, заключается в том, что это технически невозможно, так как ее онлайн-компоненты больше не будут работать, поэтому для включения Приостановить игру нужно отключить Простой античит-сервискоторый затем запустится старое кольцо В автономном режиме. Это позволит вам сделать паузу за счет невозможности использовать компоненты онлайн-игры, но для некоторых людей — таких как я! — Это выгодный компромисс.

Вы можете скачать мод и найти инструкции по его установке, здесь.