Elden Ring Player Обманывает захватчика, притворяясь вражеским NPC.

Иногда лучший способ победить в драке — это быть самым большим и сильным ударом в комнате. Однако бывают и другие случаи, когда стоит опустить голову и ничего не делать. Один старое кольцо Игрок так и сделал, притворившись одним из NPC, когда в его игру вторгся другой игрок. В конце концов, их безумная стратегия окупилась.

Как и предыдущие RPG от FromSoftware, недавно выпущенный открытый мир старое кольцо Это позволяет игрокам завоевывать игровые миры других игроков. Как только вы вторгнетесь в чужую игру, вы сможете выследить и убить их. Достаточно просто, но все становится сложнее, если кто-то решит одеться врагом, а затем притвориться неигровым персонажем.

Это именно то, что пользователь Reddit xdc_lis сделал в видео. Они загрузили его в старое кольцо субреддит на выходных.

После того, как они впервые надели доспехи своей цели NPC, они направились к определенному месту, где бродил враг в их униформе. Затем xdc_lis осторожно убивает врага, чтобы спрятать труп в ближайшем кусте. Наконец, они открыли свою игру для вторжений других игроков. Таким образом, ловушка была расставлена.

Как только кто-то вторгается, xdc_lis отлично справляется с игрой NPC, даже когда захватчики находятся очень близко к ним. Когда захватчик бегает и ищет xdc_lis, он снова и снова ходит туда-сюда. В конце концов, другой игрок сдается и уходит.

Чтобы обмануть игрока, xdc_lis получает внушительный набор рун потому что старое кольцо Его уход считается победой. И в этом случае я склонен согласиться. Если не существует четкого правила против мошенничества и троллинга других игроков, которые вторгаются в вас, я не думаю, что xdc_lis сделал что-то неправильное. Судя по моему знанию ролевых игр FromSoftware, это похоже на то, что разработчики будут поощрять людей делать.

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