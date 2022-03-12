Elden Ring Speedrunner обходит ролевую игру с открытым миром менее чем за 37 минут

картина : FromSoftware

Продуктивный и опытный Нечисть спидраннер Distortion2 продолжает устанавливать новые рекорды спринта в Элденское кольцо. я попал сейчас старое кольцо Менее чем за 37 минут, что может стать новым рекордом самого быстрого времени завершения.

В видео, опубликованном ранее сегодня, искажение 2 Он смог завершить его старое кольцо Только что 36 минут 20 секундс. В то время как сообщество и бег трусцой и группы вокруг старое кольцо Она все еще находится в стадии формирования, и считается, что это самый быстрый спринт из «любых%» недавно выпущенной RPG.

Хотя впечатляет быстро пройти такую ​​большую и часто сложную игру, что делает эту игру еще более впечатляющей, так это то, что Distortion2 в последнее время немного прогрессирует. Всего за день до того, как он забил гол, который считается первым 40-минутным подраундом матча.. Накануне он выиграл матч менее чем за 50 минут. Он снова думает, что он один из/если не первый человек, который сделал это..

Поскольку это «любой%», Distorition2 не требуется выполнять все шаги, приобретать все руны или делать что-либо еще, что обычно требуется для прохождения игры. Основная цель в этих типах раундов — дойти до конца и получить кредиты как можно быстрее, используя любые возможные методы и приемы.

Со временем, как сообщество, быстро бегущее вокруг старое кольцо Forms и начнем создавать правила, классы и документацию, мы, скорее всего, увидим, как игроки побеждают в игре, делая все или не используя ошибки. Но на данный момент воспроизведение Distortion2 все еще впечатляет, особенно если вспомнить, сколько недель требуется, чтобы пройти игру вроде Элденское кольцо.

Distortion2 транслируется ежедневно и всегда пытается улучшить свой рекорд, стремясь сократить общее время до 30 минут. Если вы хотите посмотреть его в прямом эфире, проверьте его на Twitch.

в другом старое кольцо Новости о быстром беге, ранее на этой неделе другому бегуну на YouTube удалось его завершить. старое кольцо Примерно через два часа и Он сделал это, не умирая. Тем временем я закончил с этим Повторно проведите два часа в большинстве разделов создания персонажей RPG.