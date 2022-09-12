Electrolux предупреждает о прибыли и планирует сократить расходы

Логотип Electrolux на выставке электроники IFA в Берлине, Германия, 4 сентября 2014 года. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Шведская компания Electrolux (ELUXb.ST) в понедельник объявила о планах по сокращению расходов и предупредила, что ее прибыль упадет, поскольку растущая инфляция и снижение доверия потребителей снизят спрос на ее бытовую технику, в результате чего ее акции упали на 7%.

Electrolux заявила, что спрос на основные бытовые приборы в Европе и Соединенных Штатах в третьем квартале падал значительно быстрее, чем во втором, из-за роста товарных запасов розничных продавцов и дисбаланса в цепочке поставок, что привело к росту затрат и неэффективности.

«Ожидается, что прибыль группы в третьем квартале значительно снизится по сравнению со вторым кварталом 2022 года, за исключением единовременных затрат на уход с российского рынка», — говорится в сообщении Electrolux.

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В квартале с апреля по июнь Electrolux сообщила о более слабой, чем ожидалось, операционной прибыли в размере 560 миллионов шведских крон (53,4 миллиона долларов США) из-за убытков в своем бизнесе в Северной Америке и ограничений цепочки поставок. Читать далее

Крупнейший производитель бытовой техники в Европе заявил, что снижение затрат будет происходить в основном в Европе и Северной Америке, что приведет к существенному положительному вкладу в прибыль в 2023 году.

«Программа, которая начинается немедленно, будет сосредоточена на сокращении переменных затрат с особым вниманием к устранению неэффективности затрат в нашей цепочке поставок и производства», — говорится в заявлении компании.

Electrolux заявила, что назначила своего президента в Латинской Америке Рикардо Конса для проведения программы трансформации, сделав его главой североамериканского бизнеса.

Он добавил, что более подробно прокомментирует цели по сокращению расходов на 2023 год и потенциальные материальные затраты на реструктуризацию в своем отчете за третий квартал, запланированном на 28 октября.

Компания также заявила, что совет директоров не намерен инициировать дальнейший выкуп акций до годового общего собрания в следующем году.

Его акции сократили потери, торгуясь на 1,4% ниже в 08:24 по Гринвичу.

Ранее в сентябре Electrolux заявила, что продаст свой российский бизнес местной администрации после того, как операции в стране были остановлены после нападения на Украину. Читать далее

(1 доллар = 10,4865 шведской кроны)

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(Отчетность Мэри Манн и Штейна Якобсена) Редактирование Дэвида Гудмана и Кирстен Донован

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