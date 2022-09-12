Electrolux предупреждает о прибыли и планирует сократить расходы

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КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Шведская компания Electrolux (ELUXb.ST) в понедельник объявила о планах по сокращению расходов и предупредила, что ее прибыль упадет, поскольку растущая инфляция и снижение доверия потребителей снизят спрос на ее бытовую технику, в результате чего ее акции упали на 7%.
Electrolux заявила, что спрос на основные бытовые приборы в Европе и Соединенных Штатах в третьем квартале падал значительно быстрее, чем во втором, из-за роста товарных запасов розничных продавцов и дисбаланса в цепочке поставок, что привело к росту затрат и неэффективности.
«Ожидается, что прибыль группы в третьем квартале значительно снизится по сравнению со вторым кварталом 2022 года, за исключением единовременных затрат на уход с российского рынка», — говорится в сообщении Electrolux.
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В квартале с апреля по июнь Electrolux сообщила о более слабой, чем ожидалось, операционной прибыли в размере 560 миллионов шведских крон (53,4 миллиона долларов США) из-за убытков в своем бизнесе в Северной Америке и ограничений цепочки поставок. Читать далее
Крупнейший производитель бытовой техники в Европе заявил, что снижение затрат будет происходить в основном в Европе и Северной Америке, что приведет к существенному положительному вкладу в прибыль в 2023 году.
«Программа, которая начинается немедленно, будет сосредоточена на сокращении переменных затрат с особым вниманием к устранению неэффективности затрат в нашей цепочке поставок и производства», — говорится в заявлении компании.
Electrolux заявила, что назначила своего президента в Латинской Америке Рикардо Конса для проведения программы трансформации, сделав его главой североамериканского бизнеса.
Он добавил, что более подробно прокомментирует цели по сокращению расходов на 2023 год и потенциальные материальные затраты на реструктуризацию в своем отчете за третий квартал, запланированном на 28 октября.
Компания также заявила, что совет директоров не намерен инициировать дальнейший выкуп акций до годового общего собрания в следующем году.
Его акции сократили потери, торгуясь на 1,4% ниже в 08:24 по Гринвичу.
Ранее в сентябре Electrolux заявила, что продаст свой российский бизнес местной администрации после того, как операции в стране были остановлены после нападения на Украину. Читать далее
(1 доллар = 10,4865 шведской кроны)
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(Отчетность Мэри Манн и Штейна Якобсена) Редактирование Дэвида Гудмана и Кирстен Донован
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