Elsa Live Tracking: оповещение о тропических штормах вдоль побережья Нью-Йорка, Нью-Джерси и CTT; Наблюдайте за внезапными наводнениями через Tri-State

НЬЮ-ЙОРК (WABC) – Тропический шторм Эльза становится все сильнее, поскольку он продолжает двигаться вверх по побережью с максимальными устойчивыми ветрами сейчас 50 миль в час.

Предупреждения о тропических штормах раздаются от Нью-Джерси до Массачусетса, когда Эльза приближается к Трех Штатам.

Национальный центр ураганов сообщает, что Эльза продолжает приносить очень сильные дожди и сильные местные штормовые ветры в части средней части Атлантического океана с эффектами дождя и ветра, поражающими юго-восточную Вирджинию и южный Мэриленд.

Максимальная скорость ветра приближается к 50 милям в час с более высокими порывами.

Последний трек шторма Эми Фриз, метеоролог:

Ожидается, что шторм принесет сильный дождь в нашу область с вечера четверга по пятницу.

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Национальная метеорологическая служба заявляет, что тропическая система может производить от 2 до 3 дюймов дождя с более высоким потенциалом на местном уровне.

Предупреждения о тропических штормах действуют для прибрежных районов Нью-Джерси, вдоль Лонг-Айленда от Ист-Рокавей-Инлет до восточного конца вдоль Южного берега и от Порт-Джефферсона на восток на Северном берегу, а также от Нью-Хейвена, Коннектикут, до Сагамор-Бич, Массачусетс, включая мыс. Треска, Остров Блок, Виноградник Марты, Нантакет.

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Что может ожидать район Нью-Йорка

Эльза начнет свой подход с позднего вечера до раннего утра пятницы.

Количество осадков, вероятно, будет превышать одно в час в течение более часа с 12:00 до 6:00.

Есть разумный наихудший случай для пиковых ветров от 25 до 30 миль в час с порывами от 35 до 40 миль в час, с самыми сильными ветрами вдоль побережья.

Центр Эльзы быстро пройдет к юго-востоку от города с 5:00 до 8:00.

Сильный дождь будет продолжаться с перерывами в течение раннего утра и начнет уменьшаться в полдень.

Около полудня ветер начнет ослабевать, а после 14:00 ожидается быстрое улучшение условий.

В период с сегодняшнего дня по пятницу ожидается выпадение 2,00 – 3,00 дюйма осадков, при этом возможно более высокое количество осадков на местном уровне.

Высокий риск опасных для жизни отрывных токов сохранится в пятницу и, возможно, даже в субботу.

Хотя Эльза может принести проливные дожди, быстрое движение шторма должно помочь уменьшить проливные дожди и риск масштабных наводнений.

Здесь вы найдете самые свежие советы Национальной метеорологической службы.

Эльза также будет следовать достаточно близко и иметь достаточно мощности, чтобы доносить порывы ветра от 40 до 60 миль в час до побережья Нью-Джерси и Лонг-Айленда.

Если путь Эльзы повернет на запад, проливной дождь и порывистый ветер могут переместиться вглубь суши.

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