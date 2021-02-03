Embracer Group приобрела производителя Borderlands Gearbox Entertainment за 1,3 миллиарда долларов

Borderlands производитель Коробка передач для развлечений Он сказал, что это проходит Embracer Group На сумму до 1,3 миллиарда долларов.

Фриско, Техас Вектор движения Он станет 100-процентной дочерней компанией шведской компании Karlstad. Сделка дает Gearbox доступ к новому капиталу, чтобы помочь ей создавать больше игр, и она становится важной частью Embracer Group, в которой работает 5 500 сотрудников по всему миру.

Теперь она добавляет в свой список команду Gearbox из 550 человек из Фриско, Техас и Квебек-Сити, Канада. Коробка передач станет седьмым рабочим диапазоном Embracer Group. Embracer Group попала в заголовки новостей В ноябре, когда разразился бум покупок; Компания объявила, что за один день приобрела 12 игровых студий и PR-компаний. В то же время, когда Embracer Group объявила о сделке с Gearbox, она также заявила, что покупает Easybrain, производитель мобильных игр на Кипре, за 640 миллионов долларов.

На протяжении многих лет Gearbox работал с франшизами Borderlands и Brothers in Arms и помогал в разработке Half-Life, Counter-Strike, Tony Hawk’s Pro Skater, 007 James Bond и Halo.

«Видение Embracer как группы союзнических партнеров, стремящейся развивать и ускорять амбиции ряда успешных децентрализованных компаний в сфере предпринимательства, при одновременном максимизации коллективной ценности и преимуществ диверсификации для всей группы, – это более разумная стратегия и дизайн в краткосрочной и среднесрочной перспективе. – сказал Рэнди Питчфорд, основатель Gearbox, в своем заявлении: «Долгосрочный успех в отрасли, с которым я столкнулся за 30 лет работы в этой отрасли». «В Gearbox чувствуется, что мы только начинаем и что эта сделка – не только катализатор для талантов, принадлежащих нашим сотрудникам, но и движущая сила в будущее, которое мы запланировали ».

Кредит изображения: Программное обеспечение Gearbox

Команда Gearbox разработала и реализовала план немедленного и долгосрочного роста, включая расширение талантов в обеих студиях, создание новых студий Gearbox и расширение партнерских отношений. Это слияние позволяет Gearbox делать больше со своими существующими брендами, создавать новые бренды и, возможно, проводить слияния и поглощения других успешных, смежных, промышленных, промышленных предприятий и объектов собственности.

«Gearbox, возможно, является одним из самых инновационных и ценных независимых разработчиков в мире», – говорится в заявлении Ларса Вингфорса, основателя и генерального директора Embracer Group. «Мы считаем, что ресурсы, предоставляемые Embracer, позволят Gearbox добиться значительного роста в ближайшие годы».

Кредит изображения: Программное обеспечение Gearbox

Gearbox подтвердила, что Питчфорд продолжит выполнять свою нынешнюю роль президента Gearbox. Juno Capital Partners и Union Square Advisors выступали в качестве финансовых консультантов при слияниях и поглощениях Gearbox по сделке, а Fenwick & West выступали в качестве юрисконсультов.

Embracer Group – материнская компания игрового бизнеса с каталогом из более чем 200 патентованных франшиз, таких как Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency. , World War Z, среди многих других.

Другие группы Embracer Group включают THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH / Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Sabre Interactive и Deca Games. Embracer Group имеет 57 собственных игровых студий в 40 странах мира.