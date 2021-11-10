ENCE vs ForZe Прогнозы, советы по ставкам и коэффициенты │ 10 ноября 2021 г.

Историческая победа Natos Vincere на PGL Major Stockholm 2021 все еще свежа в памяти болельщиков, но новые турниры готовы порадовать поклонников CS захватывающими матчами и яркими перестрелками. Первым турниром после крупных соревнований станет DreamHack Open November, который отобрал хорошую группу участников, а регион СНГ представит сразу две команды. Турнир пройдет с 10 по 14 ноября. Восемь команд будут бороться за призовой фонд в $ 100 000.

10 ноября ENCE и forZe сыграют свой первый матч в групповом этапе DreamHack Open November 2021. Узнаем, сразится ли сборная России с фаворитами в ближайшее время.

Получите регистрационный бонус!



ENCE: у меня заканчивается энергия

ENCE удалось выйти в основную стадию турнира, показав хороший уровень игры. Однако позже команда выглядела уставшей и провалила три матча на этапе Legends, забрав не более десяти раундов на карту. Ребята, возможно, расслабились после удачного первого матча, но результаты команды на этапе Legends были плохими. После этого у европейской команды было чуть больше недели, чтобы отдохнуть и подготовиться к DreamHack Open November, но как команда провела свою — неизвестно.

Что касается карт, ENCE выберет Nuke. Это одна из самых мощных командных карт, в отличие от ForZe, с коэффициентом выигрыша всего 50%. В последний раз ENCE обыграли ForZe в очном поединке с Nuke 16-5, но российская команда в тот день была не очень конкурентоспособна. Обычно forZe оказывает сильное сопротивление на этой карте и не позволяет ей сокрушиться. Мужчины обыграли G2 Esports на Nuke и взяли 12 раундов против Complexity, показавшего хороший CS на тот момент. Так что у сборной России будет шанс забить большое количество раундов, особенно если все будет хорошо с пистолетными раундами. Процент побед ENCE в пистолетных раундах 52% дает им хорошие шансы на это.

forZe: Еще одно изменение

ForZe немного упал в рейтинге за последние месяцы. Команда практически покинула топ-30 HLTV, и изменения в списке пока не принесли желаемых результатов. Команда усилена на бумаге стрелками, в команду входят четыре человека с одиночным рейтингом выше 1,10, но это пока не дает результатов. С этой командой команда уже проиграла закрытые квалификации DreamHack и была вызвана на турнир из-за отказа от сложности. Российская команда узнала об этом некоторое время назад и успела подготовиться к турниру.

Что касается карт, forZe многое проиграл на Mirage. Раньше они были сильнейшими в группе команд, но теперь процент побед упал до менее 70%, и некоторые не очень сильные команды уровня 2. Обыграли их. На последней личной встрече ForZe специально выбирал Mirage. со своим выбором, но я уверен, что теперь все изменится. Скорее всего, ребята будут думать между Dust2 и Ancient. На обеих картах оппоненты выглядят не лучшим образом, и все будет зависеть от того, насколько уверен forZe на той или иной карте. Уверен, что сборная России выдержит любого из них. Команда выиграла пять из семи последних матчей и должна заявить о себе кандидатам.

Советы экспертов по ставкам

ENCE вроде бы фаворит, но букмекеры переоценивают свои шансы. Думаю, сборная России может бороться с фаворитом и даже бороться за победу. Букмекеры предлагают коэффициенты 1,53 forZe, чтобы выиграть гандикап (+10,5), что кажется хорошим вариантом. Вы также можете взять в общей сложности более 2,5 карт для 2,19.