Engie по-прежнему платит за российский газ в евро, говорит гендиректор

Кэтрин МакГрегор, генеральный директор Engie, на встрече по вопросам экономического и профессионального равенства в Париже, Франция, 25 октября 2021 г. REUTERS/Sarah Messonnier

(Рейтер) — Французская Engie по-прежнему платит за российский газ в евро в соответствии со своими контрактами и ожидает дальнейших указаний от Европейского союза, заявил в четверг генеральный директор французской коммунальной компании ENGIE.

Кэтрин МакГрегор сообщила радио RTL, что компания работает над решением требований Москвы о том, чтобы иностранные компании платили за поставки в рублях, добавив, что запасы в настоящее время «достаточно заполнены».

«Сегодня мы по-прежнему расплачиваемся в евро и ждем разъяснений в европейских рамках», — сказала она.

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МакГрегор добавил, что прекращение поставок российского газа в Европу является «правдоподобным» сценарием и что Engie готовится к такому сценарию.

Президент России Владимир Путин потребовал оплаты за газ в рублях в ответ на радикальные санкции Запада против России после ее вторжения в Украину.

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию в прошлом месяце после того, как они отказались платить в рублях по новому соглашению и пригрозили сделать то же самое другим. Л2Н2ВП1МН

Полное выполнение предложенного Россией плана нарушит существующие санкции ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину, заявила Европейская комиссия поздно вечером в понедельник, но пообещала более подробные инструкции о том, что компании могут и что не могут делать на законных основаниях. Прочитайте больше

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(Обложка) Тассило Хэмилл и Доминик Видалон. Сценарий: Сара Морланд. Монтаж: Дэвид Гудман.



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