EOne и NENT заключили грандиозную сделку, в том числе «В бесплодные земли», «Семейный закон» — The Hollywood Reporter

Entertainment One (eOne) подписала крупное соглашение с несколькими правами с Nordic Entertainment Group (NENT) на более чем 700 часов драматического контента. Сделка, объявленная во вторник, дает NENT права на каталог фэнтезийных сериалов eOne в Европе, включая Северные и Балтийские регионы, Польшу и Нидерланды. Это самая крупная сделка между двумя компаниями.

Среди ярких моментов дорамы eOne — новый австралийский сериал в прайм-тайм. Читатель новостейКанадская юридическая драма семейное правоИ канук драма твиттер. Основные названия библиотеки включают несколько сезонов мастеров боевых искусств AMC. в бесплодных землях и западный Ад на колесах, сверхъестественная медицинская драма сохранить надежду, который длился пять сезонов на Hulu.

Сделка является последней из серии покупок со стороны группы NENT, которая увеличивает размер своей потоковой библиотеки по мере развертывания онлайн-сервиса Viaplay за пределами Скандинавии. NENT запустила Viaplay US в конце прошлого года и планирует выйти на рынки Великобритании и Нидерландов в 2022 году, а к концу 2023 года — в канадских регионах и Германии. NENT заключила сделки по приобретению прав на высшие спортивные состязания, включая чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам KSW. и Кубок Наций по африканскому футболу на своей европейской территории.

NENT также удвоил объемы оригинального производства, недавно подчеркнув совместное производство ITV. Литвиненко В главной роли Дэвид Теннант (Врач из) как бывший офицер КГБ Александр Литвиненко, убитый российскими агентами радиоактивным полонием, и сериал Кони Нильсена Мечтатель — Став Карен Бликсен Об известном датском писателе «Из Африки». Компания также подписала многолетнее соглашение о производстве и разработке с MGM International Television Productions шести глобальных англоязычных оригинальных сериалов, включая триллер «Апокалипсис». предыдущий свет, в главной роли и исполнительным продюсером Мэтью Фокс (ПотерялИ западный драматический сериал Билли мальчик От Викинги Сценарист Майкл Херст, в главной роли — британский актер Том Блайт.Молитва).