Российский суд не спас бекон «Свинки Пеппы».

Entertainment One (eOne), владеющая франшизой «Свинка Пеппа», подала в суд на вьетнамскую медиакомпанию Sconnect в России и Великобритании за нарушение авторских прав. EOne утверждает, что анимационное шоу Sconnect «Wolfoo» о маленьком волке и его антропоморфной семье — это «переработанные» версии персонажей «Свинки Пеппы».

По словам Шонекта, хотя дело Великобритании все еще рассматривается в судах, судья в Москве отклонил российский иск.

В заявлении для СМИ компания, владеющая рядом YouTube-каналов, ориентированных на детей младшего возраста, сообщила, что Мосгорсуд прекратил иск eOne к Sconnect «по поводу защиты исключительных прав на фигурки героев мультфильма «Свинка Пеппа» ( «Свинка Пеппа»). аналогичный иск против Sconnect в будущем».

В Sconnect добавили, что они «отрицают ложные обвинения» в нарушении прав интеллектуальной собственности и что eOne «активно предоставляла непроверенную информацию партнерам Sconnect, нанося серьезный ущерб репутации, чести, собственности и деловой активности Sconnect в индустрии создания контента».

Вьетнамская компания, у которой более 130 миллионов подписчиков на YouTube на ее каналах, заявляет, что теперь планирует подать собственный иск против eOne в Москве, чтобы добиться «компенсации всех убытков и расходов, понесенных Sconnect в ходе гражданского судебного процесса».

при приближении разнообразныйВ eOne отказались комментировать российский или британский иск против Sconnect, в том числе, планирует ли компания обжаловать решение в Москве.

Это как минимум второй раз за последние месяцы, когда eOne привлекли к суду в России из-за «Свинки Пеппы» (или, как ее называют здесь, Свинки Пеппы). По имеющимся данным, в марте они подали в суд на российского бизнесмена Ивана Кожевникова за продажу поддельных статуэток Пеппы. Дело eOne, которое многие интерпретировали как возмездие Запада за введение санкций против России после войны на Украине, изначально было отклонено, особенно после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил своим детям восхищаться «Свинкой Пеппой».

Однако, согласно эксклюзивному сообщению на сайте ManagementIP.com, в июне Второй арбитражный апелляционный суд России отменил это решение и присудил eOne компенсацию, хотя и всего 20 000 фунтов стерлингов (325 долларов США), что составляет половину запрашиваемой суммы.

Между тем, согласно последним документам в Высоком суде Лондона, дело все еще продолжается, и Sconnect намерена защищать его.