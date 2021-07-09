Epic Esports Events и Федерация киберспорта России проводят серию Лиги чемпионов по Dota 2

Организатор Чемпионата России по спорту ЭПИЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ и Российская Федерация Электронного Спорта объявил Лига чемпионов Dota 2 Чемпионат серии.

В серии будет пять турниров с общим призовым фондом 250 000 долларов (около 180 982 фунтов стерлингов).

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Первое мероприятие Лига чемпионов Dota 2 Планируется, что он состоится с 19 июля по 8 августа.

Согласно сообщению, российское вещание будет вести компания по созданию контента ESforce Holding. RuHub. Студия, а английскую трансляцию будет организовывать Библия киберспорта (TEBTV).

Кроме того, Epic Esports Events также сотрудничает с платформой данных. Сеть. как результат, Компания будет эксклюзивным информационным партнером для всей сети.

В каждом турнире будут участвовать десять команд по Dota 2, которые будут соревноваться в групповом этапе Round Robin, за которым последует двойная категория плей-офф для восьми продвинутых команд.

Среди подтвержденных участников HellRaisers, PuckShamp, Winstrike, Team Depth, Extreme, Nemiga И маневрирование.

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Российская федерация киберспорта (ФЭСФ) является официальным руководящим и представительным органом киберспорта в России с 2017 года. Организация утверждает, что провела более 1000 киберспортивных турниров по всей стране с более чем 500 000 участников.

Помимо развития и продвижения киберспорта, федерация киберспорта должна заниматься практическими и научными исследованиями, а также разрабатывать правила и образовательные программы для индустрии киберспорта.

Esports Insider говорит: EPIC League of EPIC Esports Events стала одним из крупнейших турниров по Dota 2 для команд Европы и СНГ. Проведение еще одной серии в сотрудничестве с Нет сомнений в том, что Федерация киберспорта России улучшит Dota 2 сцену в регионе.

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