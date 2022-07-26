Eutelsat и британская OneWeb подписали предварительный договор о слиянии

Логотип европейского спутникового оператора Eutelsat в штаб-квартире компании в Исси-ле-Мулино под Парижем, Франция, 11 октября 2021 г. REUTERS/Gonzalo Fuentes

ПАРИЖ (Рейтер) — Французский спутниковый оператор Eutelsat (ETL.PA) и британский конкурент OneWeb заявили, что подписали предварительное соглашение о слиянии, которое может помочь им бросить вызов таким компаниям, как принадлежащие SpaceX Starlink и Amazon.com (AMZN). .О) Проект Койпер.

Сделка, которая оценивает OneWeb в 3,4 миллиарда долларов, будет структурирована как обмен акциями OneWeb ее акционерами на новые акции, выпущенные Eutelsat, в результате чего последняя будет на 100% принадлежать OneWeb.

Сделка объединит корпоративные ресурсы в гонке за создание группировки низкоорбитальных спутников. Это также потенциально политически чувствительно, поскольку оно объединит индийского миллиардера Сунила Бхарти Миттала, а также Францию, Китай и Великобританию в качестве акционеров объединенной группы.

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Ожидается, что спрос на запуски спутников возрастет после того, как недавние санкции отодвинули на второй план российскую индустрию космических запусков, а гигантские группировки спутников могут стать новым каналом для широкополосного интернет-вещания из космоса. Читать далее

Eutelsat и OneWeb заявили, что их новая совместная компания будет генерировать выручку в размере около 1,2 млрд евро (1,23 млрд долларов США) и основной показатель EBITDA в размере около 0,7 млрд евро к 2022/2023 финансовому году, в то время как ожидалось, что выручка вырастет с низкой двузначной суммой. . Годовой темп роста (CAGR) в течение следующего десятилетия.

Доминик Денин из Eutelsat станет президентом объединенной компании. Сунил Бхарти Миттал из OneWeb также станет сопредседателем, а Ева Перник станет генеральным директором объединенной компании.

(1 доллар = 0,9779 евро)

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(Отчет: Судип Кар-Гупта). Под редакцией Кларенса Фернандеса и Эдмунда Кельмана

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