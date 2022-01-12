Ex-AIDAcara предлагает круизы по Средиземному морю из Сочи с 5 марта — Новости круизной индустрии

Бывшее судно AIDAcara на 1186 пассажиров, которым управляла немецкая компания AIDA Cruises, скоро отправится в новые приключения в рамках нового российского проекта.

Судно было переименовано в Astoria Grande, и на данный момент запланировано четыре рейса из Сочи, Россия.

Первый — это 14-дневный обратный рейс с посещением Стамбула, Чанаккале и Чешме в Турции и Александрии в Египте (с размещением на одну ночь на борту), за которым следуют три других турецких порта: Бодрум, Кушадасы, Стамбул. Для этого маршрута доступны три даты отплытия: 5 марта 2022 г., 19 марта 2022 г. и 2 апреля 2022 г.

Второй доступный круиз — это 15-дневный круиз туда и обратно с посещением Стамбула, Бодрума и Лимассола на Кипре, Хайфы в Израиле (с одной ночью на борту), Александрии в Египте, а затем двух турецких портов захода: Кушадасы и Стамбул. . Для этого маршрута доступна только одна дата отплытия: 16 апреля 2022 года.

Третий круиз — это 11-дневное путешествие туда и обратно, которое посещает Батуми в Грузии, Стамбул и греческие острова Миконос и Санторини, а затем два турецких порта захода: Кушадасы и Стамбул. Для маршрута до сентября 2022 года доступно восемь дат отплытия, первая из которых отправляется 1 мая.

Это называется четвертый маршрут Легендарные греческие острова Он имеет порты захода в Батуми, Стамбул, Сирос, Милос, Санторини, Лерос, Патмос, Кушадасы и Кос — в зависимости от даты отплытия. Плавание длится 11 ночей и, как и другие, проходит из Сочи в оба конца. Доступны шесть дат отплытия до сентября 2022 года, первая из которых отправляется 17 июля.

Круизный лайнер, построенный в 1996 году, в настоящее время эксплуатируется российской судоходной компанией «Аквелон». Компания зарегистрирована в Москве. После приобретения у AIDA Cruises судно было отремонтировано на верфи Sefine в Турции.

Аквилон видит свою цель в том, чтобы «предложить досуговые экскурсии из российской столицы Сочи с круизами, созданными специально для самых взыскательных путешественников по России».

Эти круизы будут выполняться в странах, не требующих оформления визы от жителей России. На борту будет обеспечен сервис и развлечения на русском языке.