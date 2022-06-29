[Exclusive] ASUS ROG Phone 6 сломана крышка, аксессуары на буксире

В очередной раз тайваньская компания по производству бытовой электроники Asus готовится к выпуску своих новейших Android-смартфонов для геймеров. Планируемый к запуску 5 июля так называемый ROG Phone 6 (расшифровывается как Republic of Gamers) следует по стопам своих предшественников, раздвигая границы спецификаций мобильных устройств — и в процессе заказав ценовую категорию и температуру. выход так что некоторые аксессуары становятся важными.

Благодаря сообщению, опубликованному в прошлую пятницу на официальном сайте Государственного органа регулирования связи Китая, многие Технические характеристики телефона Уже раскрыто, включая 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 165 Гц. И мы уже знали, что сердцем устройства станет новейший Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm. Добавьте к этому до 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и аккумулятор емкостью 5850 мАч (с проводной зарядкой 65 Вт), и ROG Phone 6 обещает, что это один из них. из самых эффективных компаний на рынке, когда он дебютирует.

Чтобы все эти устройства не пели ладони во время длительных игровых сессий, Asus представит свой последний дополнительный вентилятор AeroActive Cooler 6. Здесь также показан Devilcase Guardian Lite Plus с большой апертурой для 5-кратного оптического увеличения телефона — High Задние камеры с разрешением 64 МП Пока нет информации о ценах ни на один из этих дополнительных аксессуаров, ни на сам телефон, но до полного раскрытия информации осталась всего неделя.