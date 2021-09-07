Exclusive-Delimobil и Cian возглавят сборы российских компаний за IPO в Нью-Йорке этой осенью – источники

Автор Ольга Попова

МОСКВА (Рейтер) – Российская автомобильная биржа Делиммобиль и база данных по недвижимости Cyan надеются привлечь около 350 миллионов долларов каждая в результате первичного публичного размещения акций в США этой осенью, сообщили источники на российском финансовом рынке во вторник.

Россия переживает бум IPO после нескольких бесплодных лет после введения санкций против Москвы после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ранее UBS прогнозировал волну российских IPO на сумму не менее 10 миллиардов долларов в этом году.

Три источника сообщили Reuters, что Delimmobile нацелился на IPO этой осенью, а двое из них заявили, что компания рассматривает возможность листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже на 350 миллионов долларов и двойного листинга в Москве. Делимобил ранее заявлял, что смотрит на шоу в Нью-Йорке.

Делимобиль, один из крупнейших провайдеров каршеринга в России, наряду с Яндекс.Драйвом и другими, от комментариев отказался.

Три источника сообщили, что Bank of America и Citi были среди банков, выбранных для организации размещения. Два источника сообщили, что другими выбранными банками были UBS, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Российский Ренессанс Капитал.

Bank of America, Citi, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал от комментариев отказались. UBS и Sberbank CIB не сразу ответили на запросы.

ВТБ сообщил, что в июле приобрел 13,4% акций Делимобиля. В июне DailyMobil сообщила, что миноритарный пакет акций ВТБ составляет 75 миллионов долларов.

Делимобиль, общий парк которого в России насчитывает более 16000 автомобилей, объявил о планах проведения первичного публичного размещения акций в 2019 году, заявив, что он предложит 40% акций. Источники не сообщили, соответствует ли цель в 350 миллионов долларов на эту осень 40% бизнеса.

Три источника на финансовых рынках сообщили во вторник, что Cian, одна из крупнейших баз данных по недвижимости в стране, собирается провести первичное публичное размещение акций в Соединенных Штатах, а два источника указали, что Nasdaq может стать потенциальной биржей.

Два источника сообщили, что заявка Sian может быть в пределах 300-400 миллионов долларов. Источники сообщили в прошлом месяце, что компания наняла банки для заключения сделки.

История продолжается

Четыре источника сообщили Reuters, что к другим компаниям, нацеленным на неминуемый листинг в США, относятся продуктовый ритейлер «Вкусвилл» и Санкт-Петербургская фондовая биржа. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила во вторник, что «Вкусвилл» может быть оценен в 3-5 миллиардов долларов, а биржа – в 2 миллиарда долларов.

Три банковских источника сообщили во вторник, что сельскохозяйственная компания Prodimix рассматривает возможность первичного публичного размещения акций, а один сообщил, что компания надеется привлечь от 500 до 750 миллионов долларов. Продимикс не дал никаких комментариев.

(Репортаж Ольги Поповой и Глеба Столярова; дополнительный репортаж Татьяны Вороновой; сценарий Александра Марроу; редактирование Кати Голубковой и Бернадетт Баум)