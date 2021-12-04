ExoMars Rover Стивениджа сбежал из песчаной ловушки в симуляторе марсианской миссии

Согласно древнекитайской философии, путешествие в тысячу миль начинается с одного шага — и теперь Европейское космическое агентство (ESA) гарантирует, что путешествие в 230 миллионов миль не заканчивается одним шагом.

Марсоход Stevenage ExoMars Rosalind Franklin должен отправиться на Марс в следующем году. Инженеры испытывают его, чтобы увидеть, сможет ли он преодолеть одну из самых больших опасностей, с которыми он столкнется, когда приземлится на Красной планете.

Марсоходы на Марсе ранее застряли в песке. От них бывает сложно избавиться, потому что прялки могут углубить машину. Чтобы этого избежать, Розалинда Франклин может выбраться из неприятностей.

Эта технология позволяет транспортному средству передвигаться на колесах, что обеспечивает хорошее сцепление с мягкими грунтами и крутыми склонами, например, песчаными дюнами.

Инженеры были заняты тестированием технологии. При тестировании передние колеса марсохода были почти полностью утоплены в песке, но от них легко ускользнуть, используя режим ходьбы на колесах.

Подробнее об ExoMars Что такое миссия ExoMars? ExoMars — это совместное предприятие Европейское космическое агентство и Российское космическое агентство, Роскосмос. Она хочет попытаться ответить на вопрос, существует ли жизнь на Красной планете. Название миссии состоит из Planet, а Exo относится к изучению экзобиологии — возможного присутствия жизни за пределами Земли. Вернуться наверх Из чего сделан ExoMars? Есть два типа задач. Первый, запущенный в марте 2016 года, состоит из Trace Gas Orbital (TGO). TGO будет искать следы метана и других атмосферных газов, которые могут указывать на активные биологические или геологические процессы. Во второй миссии в 2022 году будет запущен автомобиль Стивениджа Розалинд Франклин. а Российская надводная платформа «Казачок» на Марсе. Он будет путешествовать по поверхности Марса в поисках признаков жизни. Он будет собирать пробы с помощью дрели и анализировать их с помощью инструментов нового поколения. READ Астронавты НАСА готовятся к выходу в открытый космос всего через несколько недель после того, как в результате атаки российского спутника образовалось поле обломков. Вернуться наверх Как поступит Розалинда Франклин Ровер? Солнечные панели используются для выработки энергии и предназначены для того, чтобы выдерживать холодные марсианские ночи с помощью батарей и нагревательных элементов. Он очень независимый. Ученые на Земле будут определять целевые пункты назначения, но Розалинда Франклин будет ориентироваться в них сама — создавая цифровые карты из изображений, сделанных ее камерами. Вернуться наверх Розалинда Франклин будет искать признаки жизни. Вы сделаете это, самостоятельно просверлив скважину на необходимую глубину (максимум 2 метра) и собрав небольшую пробу. Этот образец будет доставлен в аналитическую лабораторию в центре транспортного средства, где он будет измельчен в мелкий порошок, а затем будет проведен подробный химический, физический и спектроскопический анализы. Вернуться наверх Разве там не НАСА? НАСА посадило свой устойчивый марсоход на поверхность Марса Еще в феврале. Его миссия — искать признаки микробной жизни на планете, и он соберет набор образцов, которые затем будут возвращены на Землю для изучения. Компания Airbus Space and Defense из Стивениджа работает над зондом, который будет делать это в рамках проекта Европейского космического агентства. НАСА также стремится собрать знания, которые могут помочь в пилотируемой миссии на Красную планету. Вернуться наверх

«Мы надеемся, что нам никогда не понадобится использовать марсианское шагающее колесо, чтобы выбраться из опасных песчаных ловушек, но мы довольны этой работой, чтобы защитить миссию», — сказал Люк Джоудрие, операционный директор ExoMars Rover ЕКА. «С эксплуатационной точки зрения для вездехода это действительно наша страховка от сложной местности».