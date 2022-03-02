Exxon покидает Россию, оставляя активы на $4 млрд и проект «Сахалин СПГ» под вопросом

Логотип ExxonMobil на выставке и конференции Rio Oil and Gas в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 24 сентября 2018 г. REUTERS/Sergio Moraes

ХЬЮСТОН (Рейтер) — Exxon Mobil Corp. (XOM.N) заявила во вторник, что выйдет из российских нефтегазовых операций на сумму более 4 миллиардов долларов и приостановит новые инвестиции в результате вторжения Москвы в Украину.

Это решение приведет к тому, что Exxon откажется от управления крупными объектами по добыче нефти и газа на острове Сахалин на Дальнем Востоке России и поставит под сомнение судьбу предлагаемого многомиллиардного завода по производству СПГ.

«Мы сожалеем о военных действиях России, которые нарушают территориальную целостность Украины и подвергают риску ее народ», — говорится в заявлении компании, критикующем усиление военных атак.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Его запланированный выход последовал за десятками других западных компаний, от Apple (AAPL.O) и Boeing (BA.N) до BP PLC, Shell и норвежской Equinor ASA (EQNR.OL), которые приостановили бизнес или объявили о планах отказаться от операций в России.

Exxon, которая должна встретиться с аналитиками Уолл-стрит в среду, не предоставила график своего выхода и не прокомментировала потенциальное списание активов. В последнем годовом отчете за февраль ее активы в России оценивались в 4,055 миллиарда долларов.

Ранее Exxon начала вывозить американских сотрудников из России, рассказали два человека, знакомые с этим вопросом. Пока неясно, сколько сотрудников эвакуируют. Один человек сказал, что компания отправила самолет на остров Сахалин, чтобы забрать сотрудников.

Exxon управляет тремя крупными морскими нефтегазовыми месторождениями на острове Сахалин от имени консорциума японских, индийских и российских компаний, в который входит российская «Роснефть» (ROSN.MM). Группа представила планы по добавлению терминала отгрузки СПГ на месте.

сказал Аниш Кападиа, директор Energy and Consultants Mining Researcher Pallissy.

Компания, которая занимается разработкой российских нефтяных и газовых месторождений с 1995 года, столкнулась с необходимостью разорвать отношения с Россией из-за вторжения Москвы в Украину. Россия описывает свои действия в Украине как «спецоперацию».

Согласно описанию проекта на веб-сайте Exxon, завод на Сахалине, которым Exxon управляет с момента начала производства в 2005 году, представляет собой одну из крупнейших прямых инвестиций в России. Недавно в ходе операции выкачивалось около 220 000 баррелей нефти в день.

Представитель Sakhalin Oil and Gas Development Corporation (Sodeco), которой принадлежит 30% акций проекта «Сахалин-1», заявил, что пытается подтвердить детали заявления Exxon, добавив, что будет следить за ситуацией между Россией и Украиной. Решите, что делать в будущем.

Представитель Japex заявил, что поддерживаемая государством компания Japan Petroleum Exploration Company (Japex) (1662T), которой принадлежит 15,285% акций Sodeco, также проверяет детали объявления Exxon и поговорит со своими партнерами, чтобы определить план на будущее.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Репортаж Сабрина Вэлли) Дополнительные репортажи Гэри МакВильямса и Юки Обаяши; Под редакцией Гранта МакКолла, Кеннета Максвелла и Ричарда Болейна.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.