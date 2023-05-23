F-16 не «меняют правила игры» для Украины, а «то, что им нужно»

Министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил 22 мая, что украинские пилоты могут научиться летать на F-16 Fighting Falcon в течение нескольких месяцев, и этот самолет станет важным компонентом будущей обороноспособности страны.

«Они очень взволнованы», — сказал Кендалл Группе писателей по защите. «Все, что мы сделали с украинцами, они продемонстрировали способность учиться. Я не думаю, что когда-либо видел более мотивированных людей с точки зрения желания вступить в борьбу и изменить ситуацию».

Кендалл и начальник штаба ВВС генерал Чарльз К. В июле прошлого года Браун сказал, что Украине в конечном итоге потребуются западные самолеты, чтобы заменить стареющие самолеты Советского Союза и построить военно-воздушные силы будущего.

Но позже администрация президента Джо Байдена дала понять, что перевозка F-16 в Украину не является приоритетом, в основном потому, что для обучения украинских пилотов потребуется время, и потому что она опасается, что поставка самолетов приведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда Байден одобрил план европейских стран по обучению украинских пилотов F-16. Пока неясно, когда самолеты будут доставлены в Украину, сколько самолетов будет передано и какие страны их отправят.

«Это то, что они должны сделать», — сказал Кендалл. «Для них это имеет смысл. Это поможет им».

Отвечая на опасения Белого дома по поводу эскалации, президент Украины Владимир Зеленский заявил Байдену, что Киев не будет использовать самолет для полета над территорией России для нанесения ударов по целям.

«У меня есть недвусмысленные заверения Зеленского в том, что они не будут использовать это, чтобы продвигаться вперед и продвигаться на российские геотерритории, но везде, где российские силы находятся в пределах Украины и региона, они смогут это сделать», — сказал Байден журналистам на G7. . Саммит в Хиросиме, Япония.

За март во время конфликта было сбито около 60 украинских боевых самолетов. Истребители F-16 помогут Украине восстановить свои военно-воздушные силы с использованием западного оборудования, чтобы они могли конкурировать с более крупными и современными ВВС России. К Многоцелевой самолетОн может оказывать авиационную поддержку украинским силам, атаковать наземные цели, перехватывать российские крылатые ракеты и отражать атаки российской авиации.

«F-16 — разумный выбор для них по целому ряду причин, — сказал Кендалл. «Это даст украинцам увеличение возможностей, которых у них сейчас нет. Но, насколько я понимаю, это не изменит правила игры для их общих военных возможностей».

До сих пор средства противовоздушной обороны Украины эффективно не позволяли русским господствовать в небе над страной. Но 22 мая британское правительство заявило, что Россия пытается создать новую группу ударной авиации, включающую Су-24, Су-34 и ударные вертолеты.

Британское правительство заявило: «Сочетание типов самолетов указывает на то, что группа будет играть основную роль в миссиях по наземным атакам». Обновление разведки. Достоверные сообщения российских СМИ свидетельствуют о том, что российская [Ministry of Defense] Он направлен на привлечение высококвалифицированных и целеустремленных пилотов, предлагая значительные стимулы к оплате труда и открывая рабочие места для отставных офицеров».